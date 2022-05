TORONTO, le 13 mai 2022 /CNW/ - Le vote par anticipation lors de l'élection provinciale de l'Ontario aura lieu du 19 au 28 mai, de 10 h à 20 h (heure de l'Est).

Vous trouverez ci-dessous l'adresse des bureaux de vote par anticipation pour la circonscription électorale 026, Elgin--Middlesex--London :

Du 19 au 28 mai, de 10 h à 20 h :

Elgin Centre : 417, rue Wellington , St. Thomas ( Ontario ) N5R 5J5

, ( ) N5R 5J5 Du 19 au 21 mai, de 10 h à 20 h :

Vienna Lions Community Centre : 26, rue Fulton, Bayham ( Ontario ) N0J 1Z0

) N0J 1Z0

Filiale 221 de la Légion royale canadienne - West Lorne : 142, rue John, West Elgin ( Ontario ) N0L 2P0

) N0L 2P0

Thorndale Lions Community Centre : 265, rue Upper Queen, Thames Centre ( Ontario ) N0M 2P0

) N0M 2P0 Du 19 au 22 mai, de 10 h à 20 h :

Joe Thornton Community Centre : 75 Caso Cross, St. Thomas ( Ontario ) N5R 0G7

( ) N5R 0G7 Du 22 au 25 mai, de 10 h à 20 h :

Southwold Keystone Complex : 35921 Talbot Line, Southwold ( Ontario ) N0L 2E0

( ) N0L 2E0 Du 23 au 25 mai, de 10 h à 20 h :

Filiale 410 de la Légion royale canadienne - Port Stanley : 310, rue George, Central Elgin ( Ontario ) N5L 1C5

( ) N5L 1C5 Du 24 au 28 mai, de 10 h à 20 h :

East Elgin Community Complex : 531, rue Talbot Ouest, Aylmer ( Ontario ) N5H 2T9

) N5H 2T9

Dorchester Community Centre : 2066 Dorchester Rd, Thames Centre ( Ontario ) N0L 1G2

) N0L 1G2 Du 25 au 28 mai, de 10 h à 20 h :

Hellenic Community Centre : 133 Southdale Rd W, London ( Ontario ) N6J 2J2

La liste complète des dates et des lieux de vote par anticipation est aussi disponible à l'adresse elections.on.ca/fr ou sur l'application Élections Ontario.

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

