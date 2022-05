TORONTO, le 13 mai 2022 /CNW/ - Le vote par anticipation lors de l'élection provinciale de l'Ontario aura lieu du 19 au 28 mai, de 10 h à 20 h (heure de l'Est).

Vous trouverez ci-dessous l'adresse des bureaux de vote par anticipation pour la circonscription électorale 002, Algoma--Manitoulin :

Du 19 au 28 mai, de 10 h à 20 h :

Blind River Community Centre : 110, avenue Indiana, Blind River (Ontario) P0R 1B0





Du 21 au 28 mai, de 10 h à 20 h :

Chapleau Municipal Office : 20, rue Pine Ouest, Chapleau (Ontario) P0M 1K0



Echo Bay Elks Hall : 96, rue Church, Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional (Ontario) P0S 1C0



Espanola Regional Recreation Complex - Bibliothèque : 175 Avery Dr, Espanola (Ontario) P5E 1C9



Gore Bay Municipal Office : 15, rue Water, Gore Bay (Ontario) P0P 1H0



Captain Tilley's Community Centre : 592 552 Hwy W, District d'Algoma (Ontario) P0S 1E0



Manitouwadge Recreation Centre : 2 Manitou Rd, Manitouwadge (Ontario) P0T 2C0



Salles du conseil de la Ville de Thessalon : 187, rue Main, Thessalon (Ontario) P0R 1L0





Du 21 au 25 mai, de 10 h à 20 h :

Filiale 194 de la Légion royale canadienne - Hornepayne : 48, 6 e Avenue, Hornepayne (Ontario) P0M 1Z0





Avenue, Hornepayne (Ontario) P0M 1Z0 Du 25 au 28 mai, de 10 h à 20 h :

Killarney Mun. Building Lion's Den : 32, rue Commissioner, Killarney (Ontario) P0M 2A0



Dubreuilville Mun. Comp. & Social CTR : 23, rue Des Pins, Dubreuilville (Ontario) P0S 1B0



Mountain View Complex : 50, rue Durham, White River (Ontario) P0M 3G0

La liste complète des dates et des lieux de vote par anticipation est aussi disponible à l'adresse elections.on.ca/fr ou sur l'application Élections Ontario.

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

