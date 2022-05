TORONTO, le 16 mai 2022 /CNW/ - Le vote par anticipation lors de l'élection provinciale de l'Ontario aura lieu du 19 au 28 mai, de 10 h à 20 h (heure de l'Est).

Vous trouverez ci-dessous l'adresse des bureaux de vote par anticipation pour la circonscription électorale 006, Baie de Quinte :

Du 19 au 28 mai, de 10 h à 20 h :

Frankford Lions Centre : 50, rue Centre, Quinte West (Ontario) K0K 2C0



Hôtel de ville d'Ameliasburgh : 13, rue Coleman, Prince Edward (Ontario) K0K 1A0

Du 21 au 28 mai, de 10 h à 20 h :

Wellington & Dist. Comm. Ctr : 111, rue Belleville, Prince Edward (Ontario) K0K 3L0

Du 21 au 27 mai, de 10 h à 20 h :

Bayview Mall - 2022 : 48-470, rue Dundas Est, Belleville (Ontario) K8N 1G1



Trenton Town Centre : 116-266, rue Dundas Est, Quinte West (Ontario) K8V 5Z9



Masonic Hall - Picton : 13251 Loyalist Pky, Prince Edward (Ontario) K0K 2T0



Quinte West Municipal Office - Bibliothèque : 7 Creswell Dr, Quinte West (Ontario) K8V 5R6

Du 21 au 26 mai, de 10 h à 10 h :

Belleville & District Fish & Game Club : 170 Elmwood Dr, Belleville (Ontario) K8N 4Z4

La liste complète des dates et des lieux de vote par anticipation est aussi disponible à l'adresse elections.on.ca/fr ou sur l'application Élections Ontario.

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

