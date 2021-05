Ouverture des assises 2021 de l'UMQ - « Il faut réussir la relance et se projeter vers l'avenir », soutient l'UMQ

MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé aujourd'hui ses 99ièmes assises annuelles en mode virtuel en présence du premier ministre du Québec, monsieur François Legault.

Pour l'occasion, plus de 300 déléguées et délégués étaient en ligne pour entendre le nouveau président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, présenter les grandes priorités du milieu municipal, pour les mois et les années à venir, telles que le développement économique dans une période post-COVID-19, les changements climatiques ainsi que l'inclusion et la diversité.

« L'élection municipale de novembre prochain sera l'élection des leaders de l'après-COVID-19. Fondamentalement, les enjeux restent les mêmes, mais il faudra les aborder avec une énergie nouvelle. Il faudra les aborder avec la nécessité de réussir la relance et de se projeter vers l'avenir. La pandémie nous a montré notre fragilité. Alors il va falloir se relancer en montrant notre force », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Dans le cadre de son allocution, le premier ministre du Québec a dressé un bilan de la dernière année et mis de l'avant plusieurs dossiers importants, et ce, particulièrement en matière d'infrastructures. Pour le premier ministre, il faut accélérer les projets pour la relance et régler les enjeux posés par la Loi sur l'expropriation.

« Depuis le début de la crise, nous travaillons étroitement avec le gouvernement du Québec pour répondre aux besoins quotidiens de notre population, dans toutes les régions du Québec. Aujourd'hui, la présence du premier ministre du Québec, monsieur François Legault, démontre la force de notre collaboration, mais aussi de notre agilité collective. Ce travail est essentiel puisqu'il permettra de répondre efficacement aux défis et enjeux que posera la sortie de crise. En priorité, le montant de 495 millions de dollars provenant du Fonds de la taxe sur l'essence doit entièrement être consacré aux infrastructures municipales. Pour l'UMQ, il faut régler cet enjeu rapidement », a conclu Monsieur Côté.

Denis Lapointe, ex-maire de Salaberry-de-Valleyfield, nommé Membre honoraire de l'UMQ

L'UMQ a profité de la cérémonie d'ouverture des Assises 2021 pour décerner le titre honorifique de Membre honoraire de l'UMQ à monsieur Denis Lapointe, maire de Salaberry-de-Valleyfield de 1995 à 2017. Rappelons que cette prestigieuse distinction, remise depuis 2001, vise à reconnaître publiquement les actions concrètes de personnalités qui ont épousé la cause de l'UMQ et qui ont fait avancer différents dossiers d'ordre politique, social et économique du monde municipal. La vidéo de présentation du Membre honoraire 2021 est disponible en ligne ici.

