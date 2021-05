SARNIA, ON, le 12 mai 2021 /CNW/ - La sécurité des navigateurs et la protection du milieu marin sont les principales priorités de la Garde côtière canadienne. Nos postes d'embarcations de sauvetage côtier améliorent notre capacité à répondre aux urgences dans les eaux canadiennes.

En Ontario, les postes d'embarcations de sauvetage côtier situés dans les Grands Lacs, la baie Georgienne et le fleuve Saint-Laurent sont maintenant ouverts. Ces postes sont situés à Britt et à l'île Brébeuf (baie Georgienne), à l'île Hill (fleuve Saint-Laurent), à Port Lambton (rivière Sainte-Claire), à la rivière Thames (lac Sainte-Claire) et à Long Point (lac Érié).

L'équipage de chaque poste d'embarcations de sauvetage côtier est composé d'étudiants de niveau postsecondaire embauchés et formés par la Garde côtière canadienne. Les postes d'embarcations de sauvetage côtier assurent des services de recherche et de sauvetage maritimes pendant la haute saison estivale de navigation de plaisance.

Situés à Thunder Bay, Tobermory, Meaford, Goderich, Amherstburg, Port Dover, Port Weller, Cobourg et Kingston, ces postes sont dotés d'un équipage composé de membres du personnel de la Garde côtière. Les centres des Services de communication et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne à Sarnia et à Prescott assurent les communications de sécurité maritime, tandis que la coordination de l'intervention pour chaque cas de recherche et de sauvetage est assurée par le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage à Trenton.

Nous rappelons aux plaisanciers que les directives des responsables de la santé publique en matière de distanciation physique durant la pandémie de COVID-19 doivent être appliquées sur l'eau, dans la mesure du possible. Lorsque la navigation de plaisance est autorisée, les plaisanciers doivent continuer de maintenir des pratiques sûres et de suivre les conseils de leurs autorités locales afin d'éviter la propagation du virus.

La recherche et le sauvetage sont un service essentiel. Lors d'une intervention de recherche et de sauvetage, les membres d'équipage de la Garde côtière doivent travailler à proximité les uns des autres ainsi que des membres du public. Toute personne présentant des symptômes grippaux ou d'autres symptômes pouvant être associés à la COVID-19 doit le signaler aux membres de l'équipe de recherche et de sauvetage. Lors des opérations normales, les équipages prennent toutes les précautions liées à la COVID-19, conformément aux conseils des professionnels de la santé.

L'eau des voies navigables est encore très froide à cette période de l'année et elle ne se réchauffe pas aussi rapidement que l'air. Le Guide de sécurité nautique de Transports Canada est une excellente source de renseignements pour se préparer en vue de la saison de navigation de plaisance. Vous pouvez consulter le Guide de sécurité nautique ici.

Il est possible de signaler les urgences maritimes 24 heures sur 24, toute l'année, au numéro sans frais (au Canada) 1-800-267-7270 , ou par radio maritime VHF, canal 16.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Lauren Solski, Conseillère en communications, Pêches, Océans et Garde côtière canadienne, 519-383-1909, [email protected]; Pêches et Océans Canada, Région du Centre et de l'Arctique, 204-984-4715, [email protected]

