Le programme des embarcations de sauvetage côtier offre une expérience de travail pratique aux membres d'équipage, qui acquièrent des compétences en sauvetage, et fournit des services supplémentaires de recherche et de sauvetage maritime pendant la saison estivale. À Rankin Inlet, l'équipage des embarcations de sauvetage côtier joue un rôle important dans le système de préparation et d'intervention en cas d'urgence, en collaboration avec la Garde côtière auxiliaire canadienne, les Inuits, et les premiers intervenants locaux, afin d'accroître la sécurité maritime dans les eaux arctiques.

Les équipages des embarcations de sauvetage côtier sont appelés à intervenir en cas d'appel de détresse, qu'il s'agisse d'un navire chaviré, d'un bateau qui prend l'eau, ou d'une urgence médicale. Les équipages sensibilisent également le public aux questions de sécurité nautique dans les collectivités qu'ils desservent, comme les règles de navigation et l'équipement de sécurité requis pour les navires.

Dans l'ouest de la baie d'Hudson, toute urgence maritime peut être signalée au Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Trenton 24 heures sur 24, toute l'année, au numéro sans frais 1-800-267-7270, ou par radio VHF (canal 16).

Produits connexes :

Liens connexes :

Restez branché

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Pour plus d'information : Direction régionale des communications, Pêches et Océans Canada et Garde côtière canadienne, Région de l'Arctique, 204-984-4715, [email protected]; Jeremy Hennessy, Conseiller en communication, Pêches et Océans Canada et Garde côtière canadienne, 289-260-9726, [email protected]