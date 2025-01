OUVERTURE DE LA PÊCHE HIVERNALE AU LAC DES SŒURS DU 5 AU 9 FÉVRIER 2025 EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

ROUYN-NORANDA, QC, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de pêche blanche qu'ils pourront pratiquer, du 5 au 9 février 2025, la pêche sportive au lac des Sœurs (48°10'49" N., 77°43'11" O.) situé dans la municipalité de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue.

Durant cette période, la limite de prise et de possession est de 3 ombles et truites en tout. Pour les autres espèces, ce sont les limites de prise et de possession la zone 13 ouest qui s'appliquent.

Le MELCCFP invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

