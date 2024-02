Ouverture de la pêche hivernale au lac à la Truite les 2 et 3 mars 2024 et au lac Saint-Ignace les 9 et 10 mars 2024 sur le territoire non organisé du Mont-Albert

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche blanche qu'ils pourront pratiquer la pêche sportive au lac à la Truite (49° 02' 17" N., 66° 9' 44" O.) les 2 et 3 mars 2024 et au lac Saint-Ignace (49° 01' 30" N., 66° 22' 11" O.) les 9 et 10 mars 2024. Ces deux lacs sont situés sur le territoire non organisé du Mont-Albert, en Gaspésie.

Durant cette période, seule la pêche à l'omble de fontaine sera permise et le contingent quotidien sera de cinq ombles par pêcheur. Les autres règles de pêche de la zone 1 s'appliqueront. En dehors de cette période, ces lacs demeureront fermés pour toute pêche hivernale.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage, au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près.

Pour obtenir plus de renseignements, les citoyens sont invités à consulter la réglementation.

Pour signaler un acte de braconnage.

Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs



