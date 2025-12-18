Ouverture de la patinoire du Complexe multifonctionnel du parc Terre-des-Jeunes

VICTORIAVILLE, QC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - La Ville de Victoriaville a officiellement inauguré le tout nouveau Complexe multifonctionnel du parc Terre-des-Jeunes, une infrastructure moderne et polyvalente qui permettra à la population de profiter d'activités sportives et récréatives en toutes saisons.

Coupe de ruban officielle du Complexe multifonctionnel du parc Terre-des-Jeunes (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

La patinoire réfrigérée couverte accueillera ses premiers patineurs dès le 18 décembre, juste à temps pour le congé des Fêtes. Le complexe comprend un pavillon de services offrant une aire de repos, une halte confort, des salles de bain et une salle de réunion. Dès février 2026, une boutique de prêt d'équipements offrira la location de patins, de casques, de skis de fond, de raquettes et de planches à neige pour enfants, facilitant l'accès à la pratique d'activités hivernales pour tous.

« C'est avec enthousiasme que notre gouvernement souligne l'ouverture de cette nouvelle patinoire, qui accueillera non seulement les Jeux du Québec à Victoriaville en 2028, mais qui sera accessible dès ce soir à toute la population. Cette infrastructure représente une belle avancée pour les sportifs de la région, pour les athlètes qui participeront aux Jeux du Québec ainsi que pour les citoyens, qui pourront en profiter au quotidien. L'accès à des installations modernes et de qualité demeure une priorité pour nous, et les patinoires couvertes sont particulièrement appréciées puisqu'elles offrent une grande polyvalence et répondent aux besoins des communautés », déclare Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie.

« Cette inauguration marque une étape importante pour Victoriaville. Avec ce complexe moderne et accessible, nous offrons à nos citoyens un lieu rassembleur qui favorise la pratique sportive, la santé et le plaisir, en plus de préparer la ville à accueillir les Jeux du Québec 2028 », souligne Vincent Bourassa, maire de Victoriaville.

Investissement financier

Le projet du Complexe multifonctionnel du parc Terre-des-Jeunes représente un investissement total estimé à 12,6 M$. Il bénéficie de 7,8 M$ en subventions gouvernementales, dont 6 M$ provenant du Programme de soutien aux infrastructures pour les Jeux du Québec du ministère de l'Éducation. La contribution municipale s'élève à 4,8 M$, un montant prévu au Plan quinquennal d'immobilisations de la Ville.

Des activités spéciales durant le congé des Fêtes

La patinoire sera ouverte tous les jours, de 8h à 21h. Des plages horaires de patinage libre et de hockey libre seront disponibles à différentes heures de la journée, il sera donc nécessaire de consulter l'horaire au vic.to/complexeTDJ pour s'y présenter au bon moment selon l'activité désirée. De plus, pour souligner cette ouverture attendue, plusieurs activités gratuites seront offertes pendant la période des Fêtes :

Vacances en patins - 27 décembre, de 10 h à 15 h 30

Fermette au parc - 30 décembre, de 10 h à 15 h 30

Fous du hockey - 3 janvier, de 10 h à 15 h 30

Ces activités familiales permettront aux citoyens de découvrir les nouvelles installations dans une ambiance festive. Tous les détails de ces activités peuvent être consultés en ligne au vic.to/fetes.

Une infrastructure stratégique pour les Jeux du Québec 2028

Le Complexe multifonctionnel du parc Terre-des-Jeunes représente un ajout majeur à l'offre municipale de loisirs et jouera un rôle clé lors de la 62e Finale des Jeux du Québec - Hiver 2028. Dotée de bandes et de baies vitrées, cette installation permettra de maintenir une surface de glace de qualité, même en période de redoux.

Le complexe revêt une importance particulière dans la préparation des Jeux du Québec. La patinoire réfrigérée couverte répond aux exigences techniques nécessaires pour accueillir des compétitions de hockey masculin et féminin en 2028.

« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur une installation de cette qualité pour faire vivre une expérience hors du commun aux jeunes athlètes de la Finale 2028 des Jeux du Québec, mais surtout, il s'agit d'un legs durable pour toute la communauté de Victoriaville », souligne Claude Charland, co-président du comité organisateur des Jeux du Québec 2028.

Des installations estivales à venir

Quelques travaux se poursuivront jusqu'au printemps 2026 afin de compléter les aménagements estivaux. La surface de glace se transformera alors en un espace sportif polyvalent, accueillant deux terrains de basketball ou six terrains de pickleball sur une dalle de béton adaptée. Les visiteurs pourront aussi profiter d'une aire de pique-nique aménagée pour les familles ainsi que d'une aire de jeux d'eau. Enfin, un grand nombre d'activités culturelles et communautaires pourront avoir lieu sur place, et ce, à l'abri des intempéries.

Pour en apprendre davantage sur le complexe, il est possible de visiter le vic.to/complexeTDJ.

SOURCE Ville de Victoriaville

SOURCE: Charles Verville - Chef de la Division des communications, Service des communications et des relations citoyennes, 819 758-6419, poste 3276, [email protected]