GUANGZHOU, Chine, 12 avril 2025 /CNW/ - La 137e Foire d'importation et d'exportation de Chine (la « Foire de Canton »), l'un des plus grands événements commerciaux au monde, ouvrira ses portes le 15 avril et se déroulera jusqu'au 5 mai à Guangzhou, en Chine. Les faits saillants de l'événement ont été dévoilés lors de la conférence de presse organisée par le ministère chinois du Commerce. D'une superficie d'environ 1,55 million de mètres carrés, la Foire comprendra environ 74 000 kiosques et accueillera environ 31 000 exposants. Notamment, le nombre d'exposants du pavillon national dépassera 30 000 pour la première fois, soit près de 900 de plus que lors de l'édition précédente.

La 137e Foire de Canton présentera un plus large éventail de thèmes d'exposition, chacune de ses trois phases mettant l'accent sur un thème distinct : « la fabrication de pointe », « la vie de qualité à domicile » et « une vie meilleure ». L'événement comprendra 55 sections d'exposition et un total de 172 zones consacrées aux produits. Une zone de service consacrée à la robotique sera lancée dans la première phase, mettant en vedette une gamme diversifiée de solutions robotiques pour un usage personnel, national et professionnel. La Foire présentera une nouvelle section intégrée sur le logement.

De plus, la Foire offre une participation de meilleure qualité avec plus de 4 200 nouveaux exposants. Parmi tous les exposants, plus de 9 700 entreprises ont obtenu des titres nationaux, comme des petites et moyennes entreprises spécialisées et sophistiquées, des champions uniques de la fabrication et des entreprises nationales de haute technologie, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à la 136e session. Près de 3 700 entreprises mettent l'accent sur les véhicules à énergie nouvelle, les batteries au lithium, les cellules solaires, la technologie numérique et la fabrication intelligente. De plus, plus de 17 000 exposants présenteront leurs propres marques, et près de 22 000 entreprises ont obtenu diverses certifications internationales.

L'application Foire de Canton, un outil essentiel pour stimuler l'engagement sur place et en ligne, a été largement téléchargée depuis son lancement. Cette année, l'application sera mise à niveau avec des versions distinctes pour les acheteurs et les fournisseurs, offrant des fonctions plus ciblées et des fonctionnalités améliorées. Parallèlement, les offres de services de la plateforme en ligne ont été améliorées, et le système de jumelage commercial a été restructuré pour simplifier le processus de jumelage, ce qui favorise à la fois l'efficacité et la précision.

Afin de mieux servir les exposants et les acheteurs, la Foire organisera plus de 1 000 activités de promotion commerciale pendant la Foire. Parmi les faits saillants, mentionnons 18 conférences et forums axés sur l'industrie, environ 400 événements de lancement de nouvelle collection, plus de 590 événements de jumelage « Trade Bridge » et 20 activités en direct « Discover Canton Fair with Bee and Honey ».

Pour télécharger l'application de la Foire de Canton, consultez le https://cief.cantonfair.org.cn/en/app/appintro.html/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2662692/image_969985_29213497.jpg

