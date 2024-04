GUANGZHOU, Chine, 16 avril 2024 /CNW/ - La 135e Foire chinoise d'importation et d'exportation (la « Foire de Canton » ou la « Foire »), a officiellement commencé le 15 avril et se déroulera jusqu'au 5 mai. Organisée en trois phases, la Foire présente à la fois des expositions sur place et une plateforme en ligne ouverte toute l'année. S'étendant sur plus de 1,55 million de mètres carrés et comportant 55 sections d'exposition, la Foire compte environ 74 000 kiosques et accueille 29 000 entreprises exposantes.

La 135e Foire de Canton met l'accent sur une structure optimisée, l'amélioration de la qualité et des services rehaussés avec des mesures détaillées suivies, afin de présenter une plateforme commerciale plus complète et plus intégrée sur le plan fonctionnel pour les commerçants mondiaux.

Thèmes d'exposition optimisés : Les trois phases sur place sont consacrées à la fabrication , à la qualité de vie à domicile et à la beauté de la vie , respectivement. Des efforts accrus ont été déployés pour cultiver de nouveaux thèmes comme les véhicules à énergie nouvelle et la mobilité intelligente et l'automatisation industrielle et la fabrication intelligente, ainsi que des thèmes liés aux exportations des « Nouveaux trois » de la Chine.

: Les trois phases sur place sont consacrées à la , à la et à la , respectivement. Des efforts accrus ont été déployés pour cultiver de nouveaux thèmes comme les véhicules à énergie nouvelle et la mobilité intelligente et l'automatisation industrielle et la fabrication intelligente, ainsi que des thèmes liés aux exportations des « Nouveaux trois » de la Chine. Nouvelles forces productives promues : La 135 e édition de la Foire de Canton comprend 2 606 entreprises de marque, avec une présence notable de plus de 5 500 entreprises récompensées pour la haute technologie de niveau national, la suprématie manufacturière et les prouesses spécialisées et novatrices, en hausse de 20 % par rapport à la dernière foire. L'événement accueille plus de 4 300 nouveaux exposants. On prévoit que la Foire présentera plus d'un million de nouveaux produits, dont plus de 450 000 sont écologiques et à faibles émissions de carbone, et plus de 250 000 avec DPI indépendants.

: La 135 édition de la Foire de Canton comprend 2 606 entreprises de marque, avec une présence notable de plus de 5 500 entreprises récompensées pour la haute technologie de niveau national, la suprématie manufacturière et les prouesses spécialisées et novatrices, en hausse de 20 % par rapport à la dernière foire. L'événement accueille plus de 4 300 nouveaux exposants. On prévoit que la Foire présentera plus d'un million de nouveaux produits, dont plus de 450 000 sont écologiques et à faibles émissions de carbone, et plus de 250 000 avec DPI indépendants. Optimisation des capacités de la plateforme en ligne : L'actuelle Foire de Canton a optimisé 47 capacités de plateforme en ligne, comme la fonction de jumelage fournisseur-acheteur, la messagerie instantanée et les fonctions de service de plateforme, afin d'améliorer le soutien pour une connexion transparente et précise entre les fournisseurs et les acheteurs.

: L'actuelle Foire de Canton a optimisé 47 capacités de plateforme en ligne, comme la fonction de jumelage fournisseur-acheteur, la messagerie instantanée et les fonctions de service de plateforme, afin d'améliorer le soutien pour une connexion transparente et précise entre les fournisseurs et les acheteurs. Augmentation de l'efficacité des activités de promotion du commerce : Plus de 600 événements de promotion commerciale sont prévus pour cette séance, dont plus de 300 événements consacrés au dévoilement de nouveaux produits, 210 campagnes de promotion « Trade Bridge » et événements de jumelage à l'échelle mondiale. En outre, plus de 10 événements axés sur l'industrie portent sur le développement industriel de grande qualité, ainsi que sur l'autonomisation des stratégies d'exportation au moyen de nouveaux canaux et modèles, visant à soutenir de façon globale les entreprises dans leur quête de découverte de nouvelles occasions d'affaires.

La 135e Foire de Canton a débuté avec beaucoup d'enthousiasme. Pour obtenir les plus récents renseignements sur cette nouvelle édition de la Foire de Canton, veuillez vous inscrire à l'adresse https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2386941/Canton_Fair.jpg

SOURCE Canton Fair

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected].