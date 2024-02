L'édifice Le Christin est le plus grand projet du genre jamais construit au Québec offrant un logement à 120 personnes en situation ou à risque d'itinérance.

MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - L'Accueil Bonneau et la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) sont fiers d'annoncer l'ouverture de l'immeuble Le Christin. Cet édifice de 114 logements, à l'architecture remarquable, est le plus important projet immobilier consacré à la lutte contre l'itinérance jamais construit au Québec. L'immeuble est situé au 330, rue Christin, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque, en plein cœur du Quartier latin de Montréal.

Avec un budget de réalisation de 23,5 M$, la concrétisation de cet ambitieux projet a été rendue possible notamment grâce à des contributions financières du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, et à l'étroite collaboration de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM). L'immeuble, qui appartient à la SHDM, est opéré par l'Accueil Bonneau afin d'accompagner les personnes en situation d'itinérance vers une stabilité résidentielle.

Un modèle novateur de mixité sociale

Parmi les 114 nouveaux logements du Christin, plus de 80 % des unités bénéficient de suppléments au loyer, permettant aux résidents et aux résidentes de débourser 25 % de leurs revenus pour se loger. Le modèle novateur du projet permettra une mixité sociale unique, alors que, de ce nombre, différents profils de locataires cohabiteront dans l'immeuble, entre autres des hommes et des femmes, des couples, des étudiants, des personnes réfugiées, des personnes aînées, des Autochtones et des personnes issues de la communauté LGBTQ2+. De plus, une part de 20 % des logements est réservée à des résidentes et des résidents ne nécessitant pas d'accompagnement particulier, qui cohabiteront avec des personnes en situation de vulnérabilité, offrant ainsi un milieu de vie diversifié et unique en son genre.

L'Accueil Bonneau réalisera également un projet de recherche afin de mesurer l'impact de ce modèle avant-gardiste sur la réaffiliation sociale des personnes ayant une expérience vécue de l'itinérance. Cette étude sera menée par le réputé chercheur Eric Latimer, Ph.D., professeur titulaire au département de psychiatrie de l'Université McGill.

Un accompagnement et du soutien personnalisés

Parmi les services offerts par l'Accueil Bonneau, les personnes qui résident au Christin pourront compter sur de l'accompagnement psychosocial et bénéficier d'une offre d'activités favorisant la création de liens sociaux significatifs. Ces services sont rendus possibles entre autres grâce à une contribution de 657 407 $ sur 4 ans allouée à L'Accueil Bonneau dans le cadre de la mesure 5.3 du Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 du gouvernement du Québec. En complément, toutes les cliniques, services alimentaires et activités artistiques et culturelles offertes par le centre de services de l'organisme seront également accessibles aux résidents.

Citations

« Je suis très heureux de voir se déployer Le Christin, un grand projet qui constitue un réel pas en avant dans le soutien apporté aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Le Christin permettra à près d'une centaine de personnes en situation de vulnérabilité d'avoir non seulement accès à un logement, mais aussi de bénéficier d'un accompagnement psychosocial sur place. Le Christin, c'est la preuve qu'en travaillant tous ensemble, on peut mener à terme des idées ambitieuses qui font une réelle différence dans la vie des gens. Je félicite et remercie toutes celles et tous ceux ayant porté le projet ou y ayant contribué : la Société d'habitation et de développement de Montréal, la Ville de Montréal, L'Accueil Bonneau, mes collègues élues et élus, et tous les autres précieux partenaires. »

- Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Surtout dans un contexte de crise du logement, la lutte contre l'itinérance passe par un travail de collaboration. Avec le projet Le Christin, on peut voir que cette concertation porte ses fruits. Je suis fière que la Société d'habitation du Québec contribue à l'abordabilité de ce projet. L'itinérance cause énormément de souffrances dans notre société et c'est notre responsabilité de s'unir pour lutter contre ce fléau. »

- France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Les besoins pour les personnes en situation d'itinérance sont importants à Montréal. Le Christin est un bel exemple du fait que l'innovation peut répondre aux nombreux défis que connaît une métropole comme la nôtre. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le projet du Christin est une réponse exemplaire à la crise des vulnérabilités et doit être un modèle à reproduire. Pour soutenir efficacement les personnes vulnérables, on doit d'abord leur offrir un toit et surtout, de l'accompagnement adapté. La Ville de Montréal est fière d'avoir investi plus de 5 M$ dans ce projet et on continuera d'être au rendez-vous pour accélérer des projets comme celui-ci. Ces unités d'habitation sont une réponse concrète aux situations complexes générées par la crise des vulnérabilités et tous les partenaires doivent rester mobilisés pour qu'on continue sur cette lancée. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« En plein cœur de l'hiver, l'ouverture officielle du Christin est empreinte d'espoir et d'avenir pour ses 120 nouveaux résidents. Le projet vise l'amélioration de la cohésion sociale, du bien-être et du sentiment d'appartenance de la population à son milieu de vie. L'approche qui sera déployée tiendra compte de l'importance de tisser un filet social au bénéfice des personnes en situation de vulnérabilité et de précarité en offrant une stabilité résidentielle qui permettra de briser le cycle de l'itinérance. »

- Fiona Crossling, directrice générale de l'Accueil Bonneau

« Avec ce nouvel immeuble, la SHDM démontre son expertise en développement de projets immobiliers innovants qui ont un réel impact sur la communauté. En travaillant en étroite collaboration avec l'Accueil Bonneau dès le début du projet, nous avons créé un nouveau milieu de vie stable pour une clientèle mixte vulnérable. Les équipes de la SHDM sont fières de ce projet, le plus important du genre au Québec, qui a été financé à plus de 18 M$ à même ses fonds propres »

- Sophie Rousseau-Loiselle, directrice générale de la Société d'habitation et de développement de Montréal

À propos de l'Accueil Bonneau

Depuis 1877, l'Accueil Bonneau accompagne de manière inclusive les personnes à risque ou en situation d'itinérance vers un logement, une plus grande autonomie et l'épanouissement. Ses services incluent notamment des logements stables avec un soutien psychosocial, des soins de santé et de l'aide en matière de gestion financière. Aujourd'hui, l'Accueil Bonneau ouvre ses portes à des centaines de personnes chaque jour, les accompagnant au quotidien sur le chemin de la réaffiliation sociale et de la stabilité résidentielle afin de briser une fois pour toutes le cycle de l'itinérance.

À propos de la SHDM

Organisme paramunicipal à but non lucratif et financièrement autonome, la SHDM contribue au développement social et économique de la Ville de Montréal par le développement, la gestion et la mise en valeur d'actifs immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle, commerciale et culturelle. Mandataire de la Ville de Montréal, elle participe au maintien et à la création de milieux de vie abordables et durables, par une gestion responsable de son parc immobilier.

Site Web : www.shdm.org

