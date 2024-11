Nouvelle politique de cession de terrain de la Ville de Montréal : des outils pour le développement de logements hors marché

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - La SHDM est heureuse de l'annonce de la nouvelle politique de cession d'immeubles municipaux faite aujourd'hui par la Ville de Montréal. Elle offrira plus de prévisibilité et de transparence sur les possibilités de développement proposées par la Ville pour la construction de logements hors marché. La carte interactive des projets municipaux disponibles ainsi que la clarification du processus de demandes d'acquisition permettront de cibler les terrains ou les immeubles pertinents pour les divers projets des organismes.

« Cette annonce est une bonne nouvelle pour le milieu de l'habitation! Cette politique de cession et la carte interactive offriront les informations nécessaires sur les immeubles municipaux pour la concrétisation de projets de logements hors marché, » souligne Sophie Rousseau-Loiselle, directrice générale de la SHDM. « C'est par les actions complémentaires des partenaires que nous arriverons tous ensemble à relever les défis du logement social et abordable sur notre territoire. En tant que partenaire privilégié et bras immobilier de la Ville de Montréal, la SHDM continuera de jouer un rôle important dans l'objectif visant à accroître de 20 % le nombre de logements hors marché à Montréal d'ici 2050. »

Organisme paramunicipal à but non lucratif, la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) contribue au développement social et économique de Montréal par le développement et la gestion d'un parc immobilier de nature résidentielle, commerciale, industrielle, institutionnelle et culturelle d'une valeur de 1,3 milliard $. Bras immobilier de la Ville de Montréal, la SHDM intervient en habitation abordable à très long terme. Elle contribue à maintenir et à augmenter l'offre de logements locatifs résidentiels pour une mixité de clientèles, dont les personnes en situation de vulnérabilité, et à favoriser l'accès à la propriété. www.shdm.org

