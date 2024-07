Nomination de Mme Isabelle Durand et M. Jean-Charles Angers et renouvellement de mandats au conseil d'administration de la SHDM

MONTRÉAL, le 2 juill. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal et la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) ont le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Isabelle Durand et M. Jean-Charles Angers pour siéger au conseil d'administration de la SHDM, ainsi que le renouvellement des mandats de Mmes Julie Chaurette et Marie-Yan Cyr, pour une période de deux ans.

Conformément aux règles de saine gouvernance de la SHDM, ces nominations ont été entérinées lors de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal du 12 juin 2024 et entrent en vigueur le 23 juin 2024.

De plus, lors de la séance du 19 juin 2024, le conseil d'administration de la SHDM a nommé M. Roger Plamondon à titre de ressource externe au sein du comité de gestion des investissements.

« Je félicite Mme Isabelle Durand et M. Jean-Charles Angers pour leur nomination, ainsi que Mme Julie Chaurette et Mme Marie-Yan Cyr pour le renouvellement de leur mandat au sein du conseil d'administration de la SHDM. La complémentarité des expertises de ces membres contribuera à mettre en œuvre les stratégies pour développer les 1 000 logements hors marché sur trois ans prévus dans l'entente entre la Ville de Montréal et la SHDM », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques.

« Au nom du conseil d'administration, je souhaite la bienvenue à Mme Isabelle Durand et M. Jean-Charles Angers. La SHDM pourra bénéficier de leurs compétences pour contribuer à relever les défis liés au logement abordable à Montréal », s'est réjoui M. Jean-Jacques Bohémier, président du conseil d'administration. « Le renouvellement des mandats de Mme Chaurette et de Mme Cyr témoigne également de leur engagement à la SHDM. Par ailleurs, l'expérience de M. Roger Plamondon en tant que ressource externe sera un atout majeur pour accompagner notre stratégie d'investissement. Je tiens également à remercier chaleureusement Mme Marie-José Roux Fauteux et M. Fabien Cournoyer, qui ont décidé de ne pas renouveler leur mandat après douze ans d'engagement sans faille au sein du conseil d'administration », a précisé M. Bohémier.

À propos d'Isabelle Durand

Détentrice d'un baccalauréat en droit et diplômée du Collège des administrateurs de sociétés (ASC), Isabelle Durand a commencé sa carrière chez Fasken en 2001 en immobilier transactionnel. Elle a ensuite occupé plusieurs fonctions au sein d'Ivanhoé Cambridge, où elle a développé, pendant une quinzaine d'années, une expertise en gouvernance, en investissement, en conformité et en exploitation. Depuis 2022, Mme Durand est vice-présidente et chef des affaires juridiques chez iA Groupe financier, où elle a la responsabilité de l'ensemble des activités juridiques du Groupe, du secrétariat corporatif et des relations gouvernementales. Isabelle Durand était membre du comité de gouvernance, des ressources humaines et des communications et du comité de gestion des investissements de la SHDM en tant que ressource externe depuis 2022.

À propos de Jean-Charles Angers

Titulaire d'un MBA et d'un Baccalauréat en génie civil, Jean-Charles Angers possède plus de 40 ans d'expérience dans la vente, le financement de projets et d'entreprises immobilières. Il a notamment joué un rôle important dans le développement du Groupe Immobilier RBC Marchés des Capitaux au Québec et au Canada à titre de banque d'affaires dans l'immobilier. Au fil de sa carrière, M. Angers a piloté plusieurs transactions d'envergure dans toutes les catégories d'actifs immobiliers. Il siège également sur différents conseils d'administration, dont celui de YMCA Québec et de Mission Unitainés, ainsi que sur le comité consultatif de planification stratégique du Groupe Immobilier HD qui intervient dans le domaine multi-résidentiels locatifs. Jean-Charles Angers était membre du comité d'audit, de finances et de gestion des risques de la SHDM en tant que ressource externe depuis 2022.

À propos de Roger Plamondon

Détenteur d'un MBA en finances et d'un baccalauréat en sciences de l'immobilier, Roger Plamondon compte plus de 40 années d'expérience dans les domaines de l'immobilier et du développement. Depuis 2006 et jusqu'à sa retraite en 2023, il était président, Développement immobilier et acquisitions chez Broccolini. Tout au long de sa carrière, il a également exercé des fonctions administratives et de direction au sein de plusieurs conseils d'administration, y compris la Banque de développement du Canada, la Chambre de commerce de Montréal et l'Institut de Développement Urbain du Québec. M. Plamondon copréside également le Chantier Montréal abordable et a été membre de la cellule facilitatrice immobilière de Montréal.

À propos de la SHDM

Organisme paramunicipal à but non lucratif, la SHDM contribue au développement social et économique de la Ville de Montréal par le développement, la gestion et la mise en valeur d'actifs immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle et culturelle. Mandataire de la Ville de Montréal, elle participe au maintien et à la création de milieux de vie abordables et durables, par une gestion responsable de son parc immobilier de plus de 5 000 logements.

