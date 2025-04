Nomination de MM. Roger Plamondon et Jean-Sébastien Pilon et renouvellement de mandats au conseil d'administration de la SHDM

MONTRÉAL, le 9 avril 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal et la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) ont le plaisir d'annoncer la nomination de MM. Roger Plamondon et Jean-Sébastien Pilon pour siéger sur le conseil d'administration de la SHDM, ainsi que le renouvellement des mandats de M. Jean-Jacques Bohémier en tant que président du conseil et de Mme Danielle Cécile et M. Alain Lapointe en tant qu'administrateurs.

Conformément aux règles de saine gouvernance de la SHDM, ces nominations ont été entérinées lors de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal du 9 avril 2025 et entrent en vigueur immédiatement, à l'exception du renouvellement des mandats de Mme Cécile et M. Lapointe qui sera effectif à compter du 6 juillet 2025.

« Je tiens à féliciter MM. Roger Plamondon et Jean-Sébastien Pilon pour leur nomination, ainsi que M. Jean-Jacques Bohémier, Mme Danielle Cécile et M. Alain Lapointe pour le renouvellement de leur mandat au sein du conseil d'administration de la SHDM. La complémentarité de leurs expertises sera un atout majeur pour soutenir la SHDM dans le développement de logements hors marché à Montréal », souligne Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques.

« Au nom du conseil d'administration de la SHDM, je souhaite la bienvenue à MM. Plamondon et Pilon comme nouveaux membres et je souligne le renouvellement des mandats de Mme Cécile et M. Lapointe. C'est un privilège de pouvoir compter sur l'ensemble de leurs compétences ainsi que leur engagement pour soutenir le conseil d'administration et ses comités dans ses activités », fait savoir M. Jean-Jacques Bohémier, président du conseil d'administration. Par ailleurs, je suis honoré de la confiance qui m'est donnée avec le renouvellement de mon mandat comme président du conseil d'administration. C'est une fierté de travailler avec les autres membres et l'équipe de la SHDM pour contribuer à bâtir l'habitation abordable à Montréal », a précisé M. Bohémier.

À propos de Roger Plamondon

Détenteur d'un MBA en finances et d'un baccalauréat en sciences de l'immobilier, Roger Plamondon compte plus de 40 années d'expérience dans les domaines de l'immobilier et du développement. Depuis 2006 et jusqu'à sa retraite en 2023, il était président, Développement immobilier et acquisitions chez Broccolini. Tout au long de sa carrière, il a également exercé des fonctions administratives et de direction au sein de plusieurs conseils d'administration, y compris la Banque de développement du Canada, la Chambre de commerce de Montréal et l'Institut de Développement Urbain du Québec. M. Plamondon a également coprésidé le Chantier Montréal abordable et a été membre de la cellule facilitatrice immobilière de Montréal. Il siégeait, à titre de ressource externe, au comité d'audit de finances et de gestion des risques de la SHDM depuis juin 2024.

À propos de Jean-Sébastien Pilon

Titulaire d'une Maîtrise en génie électrique, Jean-Sébastien Pilon possède une expérience de plus de 25 ans dans le domaine des technologies de l'information et en sécurité de l'information. Il a travaillé pour des compagnies réputées, dont IBM, GIRO et Desjardins, acquérant de l'expérience en exploitation des technologies, la gestion de la sécurité de l'information et la valorisation de l'innovation. Depuis 2001, il participe au partage du savoir universitaire en tant que chargé de cours et en cofondant le programme de certificat en sécurité de l'information à HEC Montréal. Il a également fondé l'organisation CyberEco qui orchestre la collaboration interentreprises en sécurité de l'information. Depuis 2021, il occupe la fonction de chef de la sécurité de l'information au Mouvement Desjardins. Il siégeait, à titre de ressource externe, au comité de gestion des investissements de la SHDM depuis juin 2023.

À propos de la SHDM

Organisme paramunicipal à but non lucratif, la SHDM contribue au développement social et économique de la Ville de Montréal par le développement, la gestion et la mise en valeur d'actifs immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle et culturelle. Bras immobilier de la Ville de Montréal, elle met à profit son expertise et les moyens nécessaires pour accroître significativement l'offre d'habitations abordables à Montréal et à la sauvegarder. La SHDM, c'est aujourd'hui plus de 5 200 logements abordables hors marché.

www.shdm.org

