L'hôtel et restaurant Nobu sera situé dans l'Elbtower, un projet de SIGNA Real Estate, l'une des principales sociétés immobilières d'Europe. L'Elbtower sera une destination de développement à usage mixte qui comprendra des bureaux de luxe et l'hôtel et restaurant Nobu, dans la plus haute tour de la ville.

Timo Herzberg, PDG de SIGNA Real Estate Allemagne, explique : « Le partenariat avec Nobu Hospitality dans le cadre du lancement de l'hôtel et restaurant Nobu d'Hambourg souligne le développement convaincant de l'Elbtower en tant que plus haut gratte-ciel d'Allemagne du Nord. Hambourg est une destination qui s'inscrit parfaitement dans la collection d'hôtels et de restaurants Nobu, et l'Elbtower sera adoptée par les prestigieux locataires de nos bureaux comme la destination la plus exclusive de Hambourg. »

Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality, commente : « Nous sommes extrêmement honorés et ravis de travailler avec SIGNA sur ce projet unique. Il s'agit du premier projet de ce partenariat croissant, et nous explorons d'autres destinations avec SIGNA. Hambourg est une puissance économique en Allemagne et une destination passionnante pour les voyageurs, que ce soit par affaires ou pour le plaisir. Cette ville est parfaitement adaptée à notre clientèle mondiale. L'Elbtower en soi est un projet très spécial prévu comme destination de classe mondiale pour un style de vie dynamique, avec notre hôtel et restaurant Nobu comme point central. »

S'élevant à 245 mètres et à 64 étages au-dessus de l'Elbe, l'Elbtower est conçue par le célèbre cabinet d'architectes David Chipperfield Architects et complétera la silhouette de la ville avec sa façade frappante et incurvée. Formant un contrepoint conçu pour la célèbre salle de concert Elbphilharmonie et servant de repère d'entrée au prestigieux quartier HafenCity, l'Elbtower abritera l'hôtel et restaurant Nobu, et la tour elle-même sera composée d'espaces de bureau de conception souple offrant une vue sans pareil sur la ville et au-delà. Les rez-de-chaussée, avec leurs aménagements novateurs, formeront le noyau de la communauté de l'Elbtower et joueront un rôle important dans le positionnement de l'Elbtower comme l'endroit le plus attrayant pour travailler, dormir, manger et boire, magasiner et socialiser à Hambourg. L'offre comprendra une variété de magasins de détail, de restaurants et d'espaces de co-travail. L'Elbtower s'ajoutera au portefeuille de propriétés immobilières exclusives du groupe SIGNA dans des villes de premier choix en Europe.

L'hôtel Nobu de l'Elbtower d'Hambourg offrira 191 chambres et suites spacieuses, un restaurant Nobu de 200 places, un élégant bar avec terrasse et un salon avec vue sur l'Elbe, ainsi qu'un centre de conditionnement physique et de bien-être à la fine pointe de la technologie. En plus du restaurant et des salles à manger privées, l'hôtel offrira un espace d'événements sophistiqué pour les rencontres d'affaires et sociales ainsi qu'une terrasse extérieure. Un autre point saillant sera un club privé Nobu pour la communauté locale, où les membres profiteront d'un salon privé avec nourriture et boissons, un accès au centre de conditionnement physique et de mieux-être de l'hôtel ainsi que des événements réservés aux membres. Nobu est l'une des marques d'hôtellerie de luxe les plus célèbres au monde. Elle est réputée pour sa « nouvelle cuisine » japonaise primée et pour son offre hôtelière exceptionnelle dans les endroits les plus prisés du monde. Elle offre un service chaleureux, des espaces publics dynamiques et un design instinctif.

