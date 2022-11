MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'exposition de l'artiste montréalais Nelson Henricks ouvrira ses portes au public le 17 novembre 2022 et se poursuivra jusqu'au 10 avril 2023 au Musée d'art contemporain de Montréal (MAC). Dans cette exposition éponyme, Nelson Henricks propose deux œuvres inédites, produites spécialement pour l'occasion et présentées en primeur au MAC. L'œuvre installative Don't You Like the Green of A? (N'aimes-tu pas le vert du A?) est une interprétation imagée des correspondances entre lettres et couleurs propres à la synesthésie de l'artiste Joan Mitchell. Alors qu'Heads Will Roll (Des têtes vont tomber) est une installation vidéo à quatre canaux qui propose une série d'actions exécutées par des performeurs, des musiciens et des danseurs, et qui explore le potentiel révolutionnaire de la musique populaire et expérimentale.

NELSON HENRICKS, Don’t You Like the Green of A?, 2022. ©Nelson Henricks (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal)

« Les œuvres de Nelson Henricks nous poussent à nous questionner sur la manière dont une œuvre d'art met en forme une idée, et comment cette mise en forme est perçue par le spectateur qui en fait l'expérience. Comment une œuvre exprime-t-elle le contenu qui en est à la source? » - Mark Lanctôt, conservateur au MAC et commissaire de l'exposition

Don't You Like the Green of A? :: N'aimes-tu pas le vert du A?

Don't You Like the Green of A? (N'aimes-tu pas le vert du A?) est basée sur les correspondances entre lettres et couleurs propres à la synesthésie (une condition neurologique qui survient lorsque la perception par un sens déclenche automatiquement une perception dans l'un des autres sens) de la peintre américaine Joan Mitchell (1925-1992). Dans cette œuvre, Henricks - étant lui aussi synesthète - aborde cette condition non seulement comme sujet, mais aussi comme méthodologie, explorant comment un mécanisme de perception atypique peut affecter notre appréhension du langage et donc du monde qui nous entoure.

Heads Will Roll :: Des têtes vont tomber

Heads Will Roll (Des têtes vont tomber) explore le potentiel contestataire du bruit et de la musique. Cette œuvre est inspirée des contestations populaires que le Québec a connues au printemps 2012, où tous les soirs, la population a déferlé par milliers sur la place publique en martelant des casseroles afin d'exprimer son mécontentement envers le gouvernement de l'époque. En plus de donner à voir (et à entendre) des scènes où le percussionniste Stuart Jackson s'exécute sur des poêles et des casseroles, Henricks fait allusion au politique et à l'idéologie en orchestrant drapeaux, livres et manifestants dans un montage serré, particulièrement rythmé, passant de séquences plus harmonieuses à des moments de bruit plus chaotiques. Les actions performées sont ainsi montées de façon à constituer un tout immersif où l'image est soumise à un impératif rythmique.

ANDY WARHOL, Screen Tests - Présenté dans la salle de projection du MAC

Dans le cadre de son exposition, et à la demande du Musée, Nelson Henricks a soigneusement composé un programme de 15 bouts d'essai (Screen Tests), produits par Andy Warhol (1928-1987). Cette sélection met en relation la pratique des deux artistes.

Les Screen Tests (1964-1966) - il y en a 362 au total -, dont la durée moyenne est de 4 minutes, sont en fait les portraits de 189 personnes gravitant autour de lui, dont plusieurs ont été filmées à de multiples reprises. La formule de base pour un bout d'essai était simple : les gens devaient s'asseoir devant la caméra et rester immobiles jusqu'à l'épuisement de la pellicule.

« Les Screen Tests présentent une version effacée de l'artiste : Warhol prend un pas de recul et le sujet qui est à l'écran nous submerge. Ainsi, Screen Tests penche du côté de la reconnaissance intersubjective. Que signifie regarder et être l'objet d'un regard ? Que peut-on apprendre en regardant le visage d'une personne ? Que devient-on quand on se compose pour le regard d'un autre ? », se questionne Nelson Henricks.

Cette présentation est possible grâce à un prêt du Andy Warhol Museum, Pittsburgh, PA, un musée du Carnegie Institute.

Activités ouvertes à tous

Rencontre avec Nelson Henricks et Mark Lanctôt : Dans le cadre de l'exposition Nelson Henricks , le MAC vous convie à une visite-rencontre avec l'artiste et le conservateur Mark Lanctôt, qui aura lieu dans ses salles d'exposition à Place Ville Marie. La conversation, qui portera sur les œuvres présentées et sur la pratique plus large de l'artiste, sera suivie d'un échange avec le public. Nous vous invitons à réserver vos billets pour les plages suivantes : mercredi 23 novembre à 17h30 (en français) et mercredi 18 janvier à 17h30 (en anglais).





Le 30 novembre 2022, à 18h à même l'installation vidéo Heads Will Roll de Nelson Henricks au MAC à Place Ville Marie

ANDY WARHOL vu par NELSON HENRICKS , une activité du MAC « hors les murs » présenté à la Cinémathèque québécoise : six films réalisés par Andy Warhol , sélectionnés par Nelson Henricks . Chaque séance est précédée d'une courte présentation par Ara Osterweil et Nelson Henricks et sera suivie d'une période d'échanges avec le public.

PROGRAMME 1, le jeudi 26 janvier à 18h30

Outer & Inner Space (1966), 33 min

Velvet Underground in Boston (1967), 33 min

PROGRAMME 2, le vendredi 27 janvier à 20h30

Haircut (1963), 24 min

Kiss (1963), 54 min

PROGRAMME 3, le samedi 28 janvier à 18h30

Mario Banana #2 (1964), 4 min

The Velvet Underground & Nico (1966), 67 min

À propos de Nelson Henricks

Né à Bow Island, en Alberta, en 1963, Nelson Henricks vit et travaille à Montréal depuis 1991. Principalement connu pour son travail vidéographique, il a développé une approche multidisciplinaire (peinture, sculpture, écriture) afin de mieux explorer comment les informations audiovisuelles provenant de différentes sources se chevauchent et s'influencent mutuellement. Il a enseigné l'histoire de l'art et la production vidéo à l'Université Concordia et son travail a été présenté de façon soutenue au Canada et ailleurs dans le monde depuis le début des années 1990. Ses œuvres font partie des collections du Museum of Modern Art de New York, du Musée des beaux-arts de Montréal, du Musée d'art contemporain de Montréal, du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée des beaux-arts du Canada, ainsi que de plusieurs collections d'entreprise et particulières.

Le MAC accessible à tous

Le MAC continue de progresser dans sa volonté affichée de rendre l'art contemporain accessible au plus grand nombre. Ainsi, le MAC à Place Ville Marie propose un tarif unique à 10 $ et la gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans et les groupes scolaires et communautaires. Le MAC participe au programme « Empruntez un musée », qui permet d'emprunter un laissez-passer pour visiter le MAC au même titre que n'importe quel ouvrage en bibliothèque. Le Musée a également développé un partenariat avec Canoo, qui donne accès gratuitement à certaines institutions culturelles, dont le MAC, aux nouveaux arrivants.

De plus, les œuvres vidéo de l'exposition Nelson Henricks sont disponibles avec sous-titres descriptifs et vidéo descriptions à www.macm.org/nelson-henricks.

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il bénéficie de la participation financière du gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada.

Musée d'art contemporain de Montréal

Depuis plus de cinquante ans, le Musée d'art contemporain de Montréal assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée, situé au cœur du Quartier des spectacles, est sur le point de faire l'objet d'une refonte architecturale majeure. En attendant, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à la Place Ville Marie, un lieu emblématique du quartier des affaires de Montréal. À partir du 1er décembre 2021, et pendant toute la durée des travaux d'agrandissement et de réfection, le Musée continuera d'interpeller le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. En plus de deux expositions principales par an, le MAC à PVM continuera d'offrir des programmes publics ainsi qu'une gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire. www.macm.org

Heures d'ouverture :

Du mardi au vendredi de 11h30 à 19h

Le samedi de 11h à 18h

Le dimanche de 11h à 17h30

