Une centaine de jeunes parlementaires et journalistes se rassemblent à Québec pour le Parlement jeunesse du Québec

QUÉBEC, le 26 déc. 2025 /CNW/ - La 76e législature du Parlement jeunesse du Québec réunit, du 26 au 30 décembre, une centaine de jeunes parlementaires et journalistes. Ces jeunes, âgés de 18 à 25 ans, vivront une expérience hors du commun et échangeront sur des enjeux de société de façon non partisane.

Quatre projets de loi rédigés par des participantes et participants occupant le rôle de ministre seront soumis au débat. Les jeunes parlementaires pourront discuter librement, sans ligne de parti. Cette expérience leur permettra de développer leur esprit d'analyse tout en se familiarisant avec le cadre parlementaire. Parmi les thèmes abordés figureront l'intelligence artificielle dans la fonction publique, l'impact de l'héritage sur la mobilité sociale, la détermination des peines dans le système de justice ainsi que la possibilité d'effectuer une exploitation spatiale responsable.

Le lieutenant-gouverneur de la simulation : M. Farnell Morisset

Le Parlement jeunesse du Québec est fier d'annoncer que M. Farnell Morisset agira comme lieutenant-gouverneur lors de la simulation. Il présidera la cérémonie d'assermentation de la députation de la 76e législature et prononcera le discours du trône, le 26 décembre, ainsi que le discours de clôture, le 30 décembre.

Employé par un cabinet d'avocats américain spécialisé en droit des affaires et résidant à Québec, M. Farnell Morisset est à la fois ingénieur (membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec) et avocat (membre du Barreau de New York). Il détient également une maîtrise en philosophie des sciences sociales et de l'économie de la London School of Economics and Political Sciences.

Au cours des dernières années, il s'est démarqué par sa forte présence sur les médias sociaux, où il rassemble plus de 220 000 personnes abonnées à ses différentes plateformes. À travers ses capsules vidéo et ses textes, il aborde des enjeux économiques, juridiques, politiques et sociaux dans le but d'informer, de susciter la réflexion et de promouvoir la participation citoyenne. Actif en politique depuis plus de 15 ans, il a participé bénévolement à plusieurs campagnes électorales fédérales, provinciales et municipales, occupant divers rôles au fil du temps.

Des efforts pour un recrutement représentatif de la jeunesse québécoise

En plus d'être paritaire dans sa composition, le Parlement jeunesse du Québec aura une législature représentative de la diversité ethnoculturelle de la jeunesse québécoise. En outre, l'événement rassemblera des personnes provenant de la plupart des régions administratives du Québec, des communautés franco-manitobaines ainsi que des délégations internationales de la Belgique et de l'Italie.

À propos du Parlement jeunesse du Québec

Le Parlement jeunesse du Québec, fondé en 1949, est organisé par l'Association québécoise des jeunes parlementaires. Luttant depuis plus de 75 ans contre le décrochage citoyen, cette organisation permet aux jeunes d'aiguiser leur sens critique à travers des débats portant sur d'importants enjeux contemporains. En plus d'être un lieu de rencontre, le Parlement jeunesse du Québec est l'occasion, pour les participantes et participants, de comprendre le système parlementaire de l'intérieur et d'accroître leurs compétences oratoires et leur leadership, tout en cultivant une citoyenneté engagée qui s'enrichit de la perspective des autres. En somme, le Parlement jeunesse du Québec incarne un espace d'apprentissage unique où les jeunes peuvent à la fois nourrir leur curiosité politique et rencontrer des personnes qui partagent la même passion.

