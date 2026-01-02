La 39e édition du Parlement étudiant du Québec débute aujourd'hui

QUÉBEC, le 2 janv. 2026 /CNW/ - Environ 150 jeunes provenant des quatre coins du Québec occuperont les rôles des parlementaires dans le cadre de la 39e édition du Parlement étudiant du Québec (PEQ), du 2 au 6 janvier 2026.

En raison de rénovations majeures dans le salon Bleu et le salon Rouge de l'Assemblée nationale du Québec, les jeunes parlementaires ne pourront pas siéger aux mêmes endroits que les vrais députés et députées cette année.

En collaboration avec les trois caucus de la simulation, le conseil d'administration de l'Assemblée parlementaire des étudiants du Québec (APEQ) a travaillé d'arrache-pied durant la dernière année pour assurer le bon déroulement du PEQ malgré ce changement important dans son organisation.

« L'horaire de la simulation a été modifié pour permettre aux jeunes parlementaires de se rendre à l'Assemblée nationale pendant la journée. Bien que le salon Bleu et le salon Rouge ne soient pas accessibles, les participants et participantes pourront prendre part aux commissions parlementaires dans certaines salles du parlement. À la fin de chaque journée, nous les inviterons à retourner à l'Hôtel Château Laurier Québec afin de siéger dans une salle aménagée comme l'actuel salon Rouge », explique Junlian Leblanc, présidente du conseil d'administration de l'APEQ, l'organisme derrière la simulation.

Les caucus Rouge et Bleu présenteront six projets de loi, deux budgets et deux projets de livre, lesquels porteront sur l'habitation, les ressources naturelles, les journalistes, les services psychosociaux, la justice et plus encore. Les deux caucus formeront tour à tour le gouvernement et l'opposition officielle.

Le caucus des Journalistes produira chaque jour deux journaux imprimés distincts, des reportages vidéo et plusieurs contenus pour les réseaux sociaux en vue d'alimenter les débats tout au long de la simulation. Ces productions journalistiques seront disponibles sur les réseaux sociaux du caucus et le site Web du PEQ .

« Malgré cette édition plus particulière de la simulation, nous sommes fiers de voir que le PEQ continue d'attirer autant de jeunes passionnés par notre système politique. En quelques jours, les participants et participantes vont avoir la chance de plonger dans toutes les étapes du processus législatif, comme la rédaction de projets de loi, de déclarations ministérielles, la critique de discours, la période de questions et les commissions parlementaires », indique Mme Leblanc.

Depuis une trentaine d'années, ce sont plus de 2 000 jeunes de 18 à 25 ans qui ont expérimenté les rouages du système parlementaire québécois grâce au PEQ. Certains et certaines ont par la suite endossé le vrai rôle de parlementaire, alors que d'autres sont maintenant des journalistes de renom.

Ces jeunes sont unanimes : le PEQ a constitué une étape marquante tant dans leur vie personnelle que dans leur éducation politique et citoyenne.

Il est possible de faire sur demande des entrevues avec les participants et participantes pendant ou après le PEQ. Des photos prises lors de la simulation seront disponibles sur la page Facebook et le compte Instagram du PEQ, ou encore sur demande.

www.parlementetudiant.qc.ca

