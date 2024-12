Ouverture de l'appel à initiatives pour une 3e année du Fonds d'initiatives locales Guybourg Haig-Beauclerk dans Assomption Sud-Longue-Pointe

MONTRÉAL, le 10 déc. 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et PME MTL Centre-Est sont heureux d'annoncer l'ouverture de l'appel à initiatives de la troisième année du Fonds d'initiatives locales (FIL) Guybourg Haig-Beauclerk, dans le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe.

« Que ce soit à travers des projets d'aménagement d'espace public, de verdissement, de mobilité durable ou d'offres de loisirs complémentaires, le FIL façonne l'avenir de notre communauté. L'intérêt et la volonté renouvelés des partenaires financiers du FIL témoignent également de l'ancrage local des entreprises du milieu pour favoriser un développement économique durable, à échelle humaine. C'est très inspirant de voir des initiatives se concrétiser et soutenir le dynamisme d'Assomption Sud-Longue-Pointe. », affirme Alia Hassan-Cournol, conseillère de Ville pour le district de Maisonneuve-Longue-Pointe et membre du comité exécutif.

À propos du Fonds d'initiatives locales (FIL)

Le FIL vise à améliorer la qualité de vie de ces résident(e)s et travailleur(se)s en soutenant la réalisation de projets à impact socioéconomique et environnemental, qui contribuent au développement local de ce secteur. Ainsi, chaque année pour une période de trois ans (2023-2025), un appel à initiatives est ouvert aux citoyens et aux organismes porteurs de projets.

Pour mieux comprendre l'impact positif des initiatives mises en place au cours des deux premières années, visionnez la toute nouvelle vidéo réalisée dans le cadre du lancement de la troisième année du FIL.

En route vers une troisième année de projets porteurs

Pour cette troisième année consécutive, les citoyens des quartiers Guybourg et Haig-Beauclerk et les organismes sont invités à déposer un projet d'ici le 17 février 2025.

Bénéficiant d'un support financier de 500 000 $ réparti sur 3 ans, les projets sélectionnés ont comme objectifs communs de favoriser la participation des citoyens et des organismes locaux, d'améliorer les espaces urbains pour en faire des lieux plus accueillants et dynamiques et de soutenir un développement durable par des initiatives concrètes alliant sport, environnement et engagement communautaire.

Pour en savoir plus sur les dates importantes, les conditions d'admissibilité et toute autre information sur l'appel à initiatives, consultez la page de l'appel à initiatives.

« Avec cette troisième édition du Fonds d'initiatives locales (FIL), PME MTL Centre-Est poursuit son engagement envers l'innovation au service de quartiers harmonieux et prospères. Ce fonds soutient des projets qui rassemblent citoyens et entreprises locales, renforçant ainsi les liens communautaires et l'ancrage des entreprises. En mobilisant les acteurs économiques et sociaux autour d'initiatives porteuses, le FIL agit comme un véritable levier de transformation et d'innovation sociale. », souligne Jean François Lalonde, directeur général de PME MTL Centre-Est.

Des partenaires financiers et citoyens corporatifs

La création du Fonds d'initiatives locales, initiée par l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, est rendue possible grâce à la contribution financière de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, la Ville de Montréal, la SAQ, l'Administration portuaire de Montréal, UAP et PME MTL Centre-Est.

Sans oublier l'implication des citoyen(ne)s, des porteurs de projets et des collaborateurs corporatifs, Le Groupe Lafrance, CGC et Gestion Maria Bella Inc.

« Les industries qui s'impliquent dans le FIL, pour nous, ont une énorme reconnaissance, on sent que pour eux, la vie de quartier c'est important. », nous mentionne une citoyenne de Haig-Beauclerk, impliqué dans son quartier.

