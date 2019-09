Ouverture de Francis Alÿs : Jeux d'enfants et soirée Nocturne en septembre au MAC

Célébré mondialement pour son œuvre à la croisée du politique et du poétique qui bouleverse nos perceptions du monde, l'artiste belge Francis Alÿs s'intéresse à la quotidienneté des gestes et au potentiel politique et symbolique qu'ils recèlent. En cours depuis 1999 et composée de près d'une vingtaine de vidéos, la série Children's Games [Jeux d'enfants] réunit un inventaire de scènes de jeu dans le monde.

Cet inventaire d'activités ludiques offre une perspective renouvelée sur des réalités à la fois banales et singulières. Sous l'imaginaire pétillant propre à l'enfance, Alÿs propose une lecture à la fois intime et politisée du caractère universel et unificateur du jeu.

Au Mexique, en Afghanistan, au Népal, en Belgique, en Irak, au Venezuela, en France, au Maroc ou en Jordanie, les images captées montrent des enfants qui font d'objets relativement simples et anodins -- chaises, pièces de monnaie, sable, pierres, bouteilles de plastique, etc. -- la matière première d'univers improbables et fantastiques. Transformées par l'imagination et par une fraternité aussi tacite que soudaine, ces choses se détachent du prosaïsme qui les marque et acquièrent un potentiel symbolique. À chaque geste, les jeunes protagonistes réinventent le monde, les tensions qui le traversent et les forces convergentes qui l'organisent.

« Je suis très fier de cette superbe proposition que nous présentons dans le cadre de la 16e Biennale de l'image », a indiqué John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC. « Chacune des vidéos laisse apparaître des jeux magiques, et pourtant bien ordinaires, comme autant de manières essentielles d'être dans le monde. Malgré les nombreuses difficultés économiques ou les réalités sociales auxquelles les enfants sont confrontés, leurs inventions occupent le centre de la scène et sont superbement célébrées, autant que la tendre poésie qui s'en dégage. »

Né en Belgique, Francis Alÿs vit et travaille à Mexico. Ses projets multidisciplinaires ont été présentés sur différentes plateformes incontournables en art contemporain, notamment la Tate Modern (Londres), KANAL - Centre Pompidou (Bruxelles), The Museum of Modern Art (New York), la Gwangju Biennale et la Biennale de Venise.

Francis Alÿs : Jeux d'enfants est une exposition produite en collaboration avec MOMENTA | Biennale de l'image.

Nocturne du MAC

Vendredi 13 septembre

De 17 h à 2 h

La prochaine Nocturne du MAC démarrera la rentrée en grand en proposant au public d'explorer les expositions de Francis Alÿs et de Rebecca Belmore jusqu'à 2 h du matin dans une ambiance festive décontractée.

Dès 17 h, les visiteurs plongeront dans un musée transformé pour l'occasion et pourront prendre un verre, manger une bouchée, visiter les expositions librement ou suivre un médiateur dans une visite interactive (dès 19 h 30), participer à un atelier de création (de 18 h à minuit), et entendre la musique de DJ réputés. La programmation musicale de la soirée a été développée en collaboration avec Jason Voltaire, alias M.Bootyspoon, dont le premier album Silk Eternity a été chaudement accueilli à sa sortie en 2018. Il proposera un set au public dès 17 h en plus de mixer avec le duo CLICKBAIT à compter de 19 h 30. CLICKBAIT et Bamboo Hermann prendront ensuite les commandes respectivement à 20 h 30 et 23 h.

Événement incontournable des nuits montréalaises depuis 2007, les Nocturnes du MAC sont l'occasion idéale de s'immiscer entre amis, un verre à la main, dans l'art contemporain le plus actuel et le plus pointu du moment.

