Ce pays européen est le 20e à prendre les couleurs noir et or alors que UNBrokerage prend rapidement de l'expansion partout dans le monde

LAGUNA NIGUEL, Californie, 24 janvier 2024 /CNW/ - Realty ONE Group International, une marque moderne axée sur le style de vie et l'UNE des franchises dont la croissance est la plus rapide au monde, amorce la nouvelle année avec une expansion et une croissance internationales encore plus formidables. La Grèce devient le 20e pays en seulement 20 mois à se joindre à UNBrokerage qui peint rapidement le monde en or.

Odysseus Demetriades est le nouveau franchiseur pour la Grèce et convertira son bureau immobilier actuel en Realty ONE Group, tout en menant la charge pour ouvrir de nouveaux emplacements dynamiques et conformes à la tradition UNBrokerage, imprégnant cette marque vive dans tout le sud de l'Europe.

« Odysseus a la passion de stimuler davantage l'expansion de notre marque de style de vie populaire en Europe et d'apporter l'enthousiasme de notre COOLTURE (cool + culture) au marché immobilier en Grèce, a déclaré Kuba Jewgieniew, chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group International, qui a été nommé l'un des meilleurs franchiseurs mondiaux par Entrepreneur. Nous partageons la même aspiration d'Odysseus : permettre aux professionnels de l'immobilier en Grèce de réussir plus rapidement tout en bâtissant une vie meilleure et un héritage durable. »

M. Demetriades est un ancien membre du conseil d'administration d'Ikea, l'une des franchises les plus novatrices au monde, et compte 25 années d'expérience dans le domaine de l'immobilier et des assurances, ainsi que plusieurs affiliations et certifications dans le domaine de l'immobilier et des assurances.

« Realty ONE Group, une force immobilière en plein essor, est sur le point de révolutionner le marché grec, a déclaré M. Demetriades. Attendez-vous à un partenariat percutant qui crée de la valeur grâce à un réseau de bureaux et d'ambitieux professionnels de l'immobilier. L'ère de UNbrokerage est arrivée en Grèce! »

Pour une troisième année consécutive, Realty ONE Group International s'est classée au premier rang des franchiseurs immobiliers sur la liste hautement concurrentielle Franchise 500® du magazine Entrepreneur en 2024. L'unique marque de style de vie moderne compte maintenant plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États des États-Unis, à Washington DC, et dans 20 autres pays et territoires.

Pour en savoir plus, consultez www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques de mode de vie moderne portée par une mission dont la croissance est la plus rapide dans le secteur de l'immobilier et a UN but, celui d'ouvrir des portes partout dans le monde - UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation est rapidement passée à plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 emplacements dans 20 pays et territoires en raison de son modèle d'affaires éprouvé, de ses maisons de courtage à service complet, de sa COOLTURE dynamique, de son encadrement supérieur par l'entremise de ONE University, de son soutien exceptionnel et de sa technologie brevetée, zONE. Realty ONE Group a été nommé la marque immobilière numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et continue de prendre de l'ampleur, ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, consultez le site www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/4509225/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Cory Vasquez, [email protected]