LAS VEGAS, 9 septembre 2022 /CNW/ - Realty ONE Group, une marque moderne axée sur le style de vie et UN des franchiseurs dont la croissance est la plus rapide dans le monde, a vendu des droits de franchise à de nouveaux propriétaires sud-américains de Bolivie, contribuant ainsi à la croissance continue dans le monde de cette organisation dynamique axée sur la COOLTURE.

Paul Viscarra et Fernando Barba, des amis d'enfance qui ont été partenaires d'affaires pendant la plus grande partie de leur vie, sont les nouveaux propriétaires qui offriront les avantages uniques de la marque, l'accompagnement en affaires et le modèle d'affaires à l'épreuve de la récession du Realty ONE Group dans ce pays florissant.

« Paul et Fernando sont des hommes d'affaires prospères et des parents dévoués, qui sont exactement ce que nous recherchons comme partenaires stratégiques pour notre expansion mondiale, a déclaré Kuba Jewgieniew , chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group. Ils croient en tout ce que nous avons créé et savent qu'il n'y a rien comme la marque Realty ONE Group en Bolivie. »

« Nous croyons fermement que non seulement cela changera nos vies, mais que nous changerons aussi la vie des professionnels de l'immobilier bolivien et des citoyens que nous servons, » a déclaré le nouveau copropriétaire Paul Viscarra.

« Notre principal objectif sera d'avoir un impact sur un grand nombre de personnes grâce à notre expérience combinée dans le domaine des affaires et de l'immobilier, et d'intégrer à notre pays la COOLTURE de Realty ONE Group et son engagement envers le service communautaire », a déclaré pour sa part le copropriétaire Fernando Barba.

Cette année, Realty ONE Group a été classé parmi les 100 meilleures franchises résistantes à la récession par la firme Franchise Business Review. La société s'est également hissée au premier rang des franchiseurs immobiliers en 2022 dans le palmarès hautement convoité du 2022 Franchise 500(R) List du magazine Entrepreneur.

Realty ONE Group compte maintenant plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États, à Washington DC., à Porto Rico et aussi maintenant au Canada, au Costa Rica, en Équateur, en Italie, au Portugal, à Singapour et en Espagne.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « coolture » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien de qualité supérieure offert à ses professionnels de l'immobilier. L'entreprise a rapidement évolué et compte maintenant plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États américains, à Washington D.C., à Porto Rico, en Bolivie, au Canada, au Costa Rica, en Équateur, en Italie, au Portugal, en Espagne et à Singapour. Realty ONE Group se classe dans le premier centile au pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme la marque immobilière numéro UN. Realty ONE Group prend les devants en ouvrant des portes non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez le site www.RealtyONEGroup.com.

