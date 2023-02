LAS VEGAS, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Realty ONE Group, une marque moderne axée sur le style de vie et l'UN des franchiseurs dont la croissance est la plus rapide au monde, a vendu les droits de franchise à de nouveaux propriétaires et partenaires stratégiques aux Philippines qui sont prêts à implanter la marque immobilière populaire et dynamique en Asie du Sud-Est.

Les nouveaux propriétaires Mike et Kit Tan s'efforceront d'assurer l'expansion considérable de Realty ONE Group grâce à sa marque dynamique, à sa « COOLTURE » (combinaison des mots « cool » et « culture ») unique et à son solide accompagnement en affaires à l'échelle des Philippines. Mike Tan travaille dans le secteur de l'immobilier aux Philippines depuis plus de 20 ans, tandis que Kit Tan a occupé différents postes de direction dans le secteur des soins de santé.

« Il ne nous a pas fallu longtemps pour constater que les Tan seraient pour nous des partenaires extraordinaires dans l'implantation de cette marque aux Philippines, a déclaré Kuba Jewgieniew , chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group. Notre expansion à l'échelle mondiale est stratégique, car nous établissons des relations et combinons notre passion pour offrir aux professionnels de l'immobilier de partout dans le monde des occasions d'obtenir de meilleurs résultats plus rapidement. »

Le couple Tan a également une équipe de direction bien informée et compétente formée de Jose Ruben Hernandez, d'Anne Pamela Mangubat et de Charlotte Marcelo, qui ont tous déjà travaillé avec Mike Tan et qui possèdent une vaste expérience dans l'immobilier de luxe.

« Nous sommes reconnaissants envers Realty ONE Group de nous faire confiance pour offrir aux Philippines des services immobiliers passionnants et non traditionnels, a affirmé Mike Tan. Cette marque sera avantageuse à la fois pour les clients et les professionnels de l'immobilier, et donnera à ces professionnels l'occasion de mener des activités plus prospères. »

Pour une deuxième année consécutive, Realty ONE Group s'est classée au premier rang des franchiseurs immobiliers sur la liste hautement concurrentielle Franchise 500® du magazine Entrepreneur en 2023.

Le UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, compte maintenant plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États, à Washington DC, à Porto Rico et aussi maintenant en Bolivie, au Canada, au Costa Rica, en Équateur, en Italie, au Portugal, à Singapour, en Espagne et aux Philippines.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « coolture » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien de qualité supérieure offert à ses professionnels de l'immobilier. L'entreprise a rapidement évolué et compte maintenant plus de 18 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États américains, à Washington DC, à Porto Rico, en Bolivie, au Canada, au Costa Rica, en Équateur, en Italie, au Portugal, aux Philippines, en Espagne et à Singapour. Realty ONE Group se classe dans le premier centile au pays selon REAL Trends, et elle a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme la marque immobilière numéro UN. Realty ONE Group prend les devants en offrant des occasions non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, consultez le www.RealtyONEGroup.com.

SOURCE Realty ONE Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Cory Vasquez, [email protected]