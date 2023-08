LAS VEGAS, le 15 août 2023 /CNW/ - Realty ONE Group, une marque moderne axée sur le style de vie et l'UNE des franchises qui connaît la croissance la plus rapide au monde, a vendu les droits de franchise à son 17e pays et au 5e déjà cette année, le Belize.

Sergio E. Gonzalez, qui a également acheté les droits de franchise au Costa Rica il y a à peine deux ans et qui est le propriétaire régional de Realty ONE Group Amérique centrale et CaraÏbes occidentales, est le nouveau partenaire du franchiseur pour accroître rapidement sa présence au Belize, apportant une COOLTURE (cool + culture) attrayante et dynamique et des emplacements immobiliers remplis sur la côte est de l'Amérique centrale.

« Sergio et ses partenaires font partie de la famille et sont devenus parmi les leaders les plus passionnés et progressistes de notre réseau mondial, a déclaré Kuba Jewgieniew , chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group. « Je suis convaincu qu'avec ses partenaires et ses partisans, il changera radicalement la vie de professionnels de l'immobilier et de collectivités entières au Belize et dans les environs. »

« La région de l'Amérique centrale et des Caraïbes occidentales vit maintenant des moments vraiment remarquables alors que nous embrassons la vision de transformer chaque coin en or scintillant, UNE franchise à la fois », a déclaré M. Gonzalez.

M. Gonzalez a l'intention d'ouvrir de nouveaux lieux, initialement sur les rives de la Caye Ambergris, nichée dans la charmante ville de San Pedro.

Realty ONE Group a récemment été nommée parmi les meilleures franchises mondiales en 2023 par le magazine Entrepreneur et s'est classée au premier rang des franchiseurs immobiliers pour la deuxième année consécutive sur la liste hautement concurrentielle Franchise 500® du magazine Entrepreneur en 2023.

Le UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, compte plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États, à Washington DC, et dans 17 autres pays et territoires, et sa croissance se poursuit.

Pour en savoir plus, consultez le https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3943644-1&h=252663006&u=https%3A%2F%2Ffranchising.realtyonegroup.com%2F&a=%C2%A0 www.OwnAOne.com .

À propos de Realty ONE Group

Fondée en 2005, Realty ONE Group demeure l'une des marques axées sur le style de vie dont la croissance est la plus rapide dans le secteur de l'immobilier grâce à son modèle d'affaires éprouvé, à sa « COOLTURE » dynamique, à ses emplacements novateurs et à son encadrement, son soutien, sa technologie et ses partenaires supérieurs. L'entreprise est rapidement passée à plus de 19 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 49 États, à Washington DC, et dans 17 autres pays et territoires. Realty ONE Group a été nommée la marque immobilière numéro un par le magazine Entrepreneur pendant deux années consécutives et le franchiseur est classé dans le premier centile au pays par REAL Trends. Realty ONE Group prend les devants en offrant des occasions non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Cory Vasquez, [email protected]