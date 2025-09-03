Ouverture d'un nouveau tronçon de l'autoroute 35

QUÉBEC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre du Logement et de l'Infrastructure, M. Gregor Robertson, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, et le député fédéral de Brome-Missisquoi, M. Louis Villeneuve, annoncent l'ouverture du dernier tronçon de l'autoroute 35, entre Saint-Sébastien et Saint-Armand. Ainsi, les usagers de la route circuleront sur une chaussée à quatre voies séparées entre Montréal et la frontière américaine.

Grâce à l'achèvement de cette étape importante, la mobilité des personnes et des marchandises entre le Québec et les États-Unis sera facilitée. De plus, la sécurité routière et la qualité de vie des riverains de la route 133 seront améliorées, puisque les camions pourront utiliser ce nouvel itinéraire plus rapide.

La phase III de ce projet majeur, qui s'étend sur 8,9 km, inclut de nombreuses infrastructures routières ainsi qu'un important plan de compensation environnementale. Ce plan a permis la création de 1 hectare de milieux humides et de 4 hectares d'habitats pour les poissons, ainsi que le reboisement de plus de 24 hectares de forêt, grâce à la plantation de 35 000 arbres, et la protection de 75 hectares de terrains de grande valeur écologique.

Le coût global de sa réalisation est de 222,9 M$, ce qui comprend une contribution financière de 82,1 M$ du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du Nouveau Fonds Chantiers Canada 2014-2024.

Citations

« Votre nouveau gouvernement fédéral s'engage à investir dans des projets qui favorisent des infrastructures modernes et respectueuses de l'environnement, reliant les collectivités entre elles. L'ouverture du dernier tronçon de l'autoroute 35 marque un moment charnière pour la mobilité au Québec. En plus de réduire les temps de déplacement et de stimuler la croissance économique, ce projet améliore la sécurité routière pour les décennies à venir. »

Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« La sécurité est toujours au cœur de nos priorités, comme en témoigne cette nouvelle réalisation. Avec l'ouverture du dernier tronçon de l'autoroute 35, nous permettons aux usagers de la route de circuler sur une chaussée au profil autoroutier, de Montréal à Boston. Un autre projet livré, au bénéfice de nos citoyens! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Grâce au prolongement de l'autoroute 35, les citoyens de Brome-Missisquoi gagneront en tranquillité, puisque la majorité des véhicules lourds ne passeront plus sur les routes municipales. Cette mise en service était fort attendue. Elle profitera autant aux résidents qu'à l'industrie du transport. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

« L'ouverture du dernier bout de l'autoroute 35, c'est une grosse étape pour Brome-Missisquoi. Ça va rendre nos routes plus fluides et plus sécuritaires, et ça va aussi donner un bon coup de pouce à notre économie locale et à la qualité de vie de nos citoyens. Je suis fier de voir notre communauté profiter d'un projet qui avance tout en respectant l'environnement. Merci à tous les partenaires qui ont travaillé ensemble pour que ça devienne réalité. »

Louis Villeneuve, député de Brome-Missisquoi

Faits saillants

La troisième phase du prolongement de l'autoroute 35 a inclus plusieurs travaux importants tels que :

le prolongement de l'autoroute 35 sur une distance de 8,9 km entre Saint-Sébastien et Saint-Armand , à deux voies par direction sur des chaussées séparées;

, à deux voies par direction sur des chaussées séparées; la construction d'un pont d'environ 400 m au-dessus de la rivière aux Brochets, à Pike River;

l'aménagement d'un échangeur et d'un pont d'étagement à la jonction de l'autoroute 35, du chemin Champlain et de la route 133, à Saint-Armand ;

et de la route 133, à ; la construction d'un carrefour giratoire à l'intersection de la route 133 et des chemins Champlain et du Moulin, à Saint-Armand ;

et du Moulin, à ; la construction d'un pont d'étagement (prolongement de la route 202) au-dessus de l'autoroute 35, à Pike River;

la réalisation d'un projet de compensation visant à contrebalancer les répercussions cumulatives du prolongement de l'autoroute 35 (phases I à III) sur l'environnement. Ce projet est situé entre l'emprise de l'autoroute et la rivière aux Brochets dans les municipalités de Pike River et de Saint-Armand .

Lien connexe

Prolongement de l'autoroute 35

