OUVERTURE D'ESPACES DE SOINS CLINIQUES NOVATEURS CHEZ PHARMAPRIX

MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - C'est avec une grande fierté que cinq pharmaciens-propriétaires affiliés à Pharmaprix ont procédé aujourd'hui à l'ouverture des premiers espaces dédiés à des soins cliniques dans le réseau, une nouveauté qui permettra aux Québécois d'avoir un accès rapide et pratique à plusieurs soins de première ligne de qualité.

Les premiers espaces de soins cliniques en pharmacie de Pharmaprix sont maintenant en activité – Salle de consultation (Groupe CNW/Pharmaprix) Les premiers espaces de soins cliniques en pharmacie de Pharmaprix sont maintenant en activité – Réception (Groupe CNW/Pharmaprix) La coupure du ruban a eu lieu le 25 septembre au Pharmaprix de Pointe-aux-Trembles, à Montréal. De g. à d. : Chantal Rouleau, députée provinciale de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire; Mathieu Pellerin, pharmacien-propriétaire affilié à Pharmaprix, à Pointe-aux-Trembles; Jeff Leger, président, Pharmaprix; Jean Thiffault, vice-président développement stratégique et affaires professionnelles, Pharmaprix et Anthony Spina, vice-président principal, opérations nationales et transformation en pharmacie, Pharmaprix. (Groupe CNW/Pharmaprix)

D'une superficie moyenne de 450 pi2, ces espaces cliniques sont aménagés avec une réception, une salle d'attente et des salles de consultation fermées permettant aux clients d'avoir un accès à des pharmaciens dédiés ainsi qu'à une équipe de professionnels de la santé. Ils pourront recevoir plusieurs services de soins de santé, notamment le traitement de conditions ne nécessitant pas l'implication d'un médecin, tels que la contraception hormonale, la cessation tabagique, le zona, la prévention de la maladie de Lyme, l'eczéma, l'infection urinaire ou la rhinite allergique. Les pharmaciens offrent également un service complet de vaccination et peuvent effectuer le suivi et l'ajustement de la médication pour plusieurs maladies chroniques, telles que la pression artérielle, le diabète et l'hypothyroïdie, afin d'aider les patients à contrôler leur maladie.

Les cinq premières pharmacies affiliées à Pharmaprix dotées de ces nouveaux espaces de soins cliniques sont situées à Montréal (2), Gatineau (2) et Québec (1). Elles sont pleinement fonctionnelles et ouvertes à la population; les personnes désirant accéder aux services peuvent dès maintenant prendre un rendez-vous au pharmaprix.ca/cliniques.

Rappelons que depuis 2021, plusieurs nouveaux actes et services ont été permis aux pharmaciens et pleinement remboursés à la population. C'est ce qui a amené les pharmaciens-propriétaires affiliés à Pharmaprix à repenser la façon dont les services sont offerts au sein de leurs pharmacies.

« Nous savons que les Québécois ont besoin d'un accès plus rapide à plus de soins de première ligne et les pharmaciens continuent de démontrer leur capacité à apporter un soutien clinique significatif à la population », affirme Jeff Leger, président, Pharmaprix. « C'est la raison pour laquelle nous modifions la façon dont nous soutenons les pharmaciens-propriétaires affiliés à Pharmaprix afin qu'ils continuent de jouer un rôle actif en matière de prestation de soins dans la province. »

« Les pharmaciens sont plus que jamais des professionnels de la santé de première ligne et le déploiement de ces espaces de soins cliniques chez Pharmaprix est un moyen additionnel et concret de faciliter l'accès à des services de santé de qualité et ultimement d'éviter d'engorger d'autres ressources dans le réseau de la santé, dont le service des urgences », souligne Jean Thiffault, vice-président développement stratégique et affaires professionnelles chez Pharmaprix. Ces espaces sont entièrement intégrés aux pharmacies, qui ont fait l'objet d'une refonte complète afin d'améliorer l'expérience globale des patients.

Un concept qui répond aux attentes de la population

Comme en font foi les résultats d'un sondage Léger1 réalisé en août dernier pour le compte de Pharmaprix, les Québécois sont très favorables à l'aménagement de ces espaces cliniques en pharmacie. Quatre-vingt-deux pour cent (82 %) des Québécois considèrent qu'il serait pour eux très (40 %) ou assez (42 %) probable qu'ils visitent un espace clinique dans une pharmacie plutôt qu'un établissement médical traditionnel pour y recevoir certains services de santé couverts par la RAMQ. Qui plus est, 92 % des personnes sondées sont d'avis que l'élargissement du rôle des pharmaciens permet à la population d'avoir un accès plus rapide à des soins de santé.

______________________________ 1 Sondage Omniweb Québec. Léger. Réalisé du 11 au 13 août 2023.

Pharmacien.ne.s propriétaires affilié.e.s à Pharmaprix ayant ouvert des espaces de soins cliniques

El Shaimaa Saliem , rue Van Horne , coin Victoria au métro Plamondon à Montréal;

, coin au métro à Montréal; Mathieu Pellerin , rue Sherbrooke Est, coin du Tricentenaire, dans le quartier Pointe-aux-Trembles , à Montréal;

, dans le quartier , à Montréal; Georges Farah , boul . Gréber à Gatineau ;

, . à ; Janik Létourneau, rue Principale dans le secteur d' Aylmer à Gatineau ;

dans le secteur d' à ; Julie Jean , boul. Henri-Bourassa à Québec (juste à la sortie de l'A40).

Ces premiers espaces cliniques en pharmacie voient le jour au Québec, à la suite des lancements réussis de cliniques établies en Alberta, en Nouvelle-Écosse et récemment au Nouveau-Brunswick.

