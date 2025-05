KUALA LUMPUR, Malaisie, 30 mai 2025 /CNW/ - La Chine, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) intensifient leurs efforts pour améliorer la coopération économique régionale et stabiliser les chaînes industrielles et d'approvisionnement. Des initiatives multilatérales comme le Forum économique Chine-ANASE, le Forum économique ANASE-Chine-CCG et la troisième Exposition internationale de la chaîne d'approvisionnement chinoise (CISCE) donnent un nouvel élan à la reprise économique mondiale.

Le 26 mai, le Forum économique Chine-ANASE a réuni près de 200 représentants des secteurs public et privé. Ren Hongbin, président du Conseil chinois de promotion du commerce international, a souligné l'importance des récents accords entre la Chine et l'ANASE, en particulier avec la Malaisie, pour approfondir la coopération par l'entremise de la Belt and Road Initiative et du Partenariat régional économique global.

Les représentants de l'ANASE ont largement reconnu le potentiel important de la coopération entre la Chine et l'ANASE en matière d'innovation technologique et de collaboration industrielle. La Malaisie et d'autres pays de l'ANASE ont exprimé leur intention de participer à la troisième édition de la CISCE, et de travailler ensemble pour bâtir un réseau régional de chaîne d'approvisionnement ouvert et stable.

Cinquante jours avant son ouverture, la troisième édition de la CISCE attire déjà l'attention du monde entier en tant que première exposition nationale sur la chaîne d'approvisionnement au monde. Les éditions précédentes ont généré des transactions commerciales de plus de 300 milliards de yuans, et l'exposition de cette année devrait attirer des centaines d'entreprises mondiales. Une nouvelle « zone consacrée à la chaîne d'innovation » mettra en valeur la propriété intellectuelle de grande valeur et les technologies émergentes.

Michael Hart, président de la Chambre de commerce américaine en Chine, a récemment exhorté les entreprises américaines à participer, soulignant la valeur unique de la CISCE dans un contexte commercial mondial fragmenté. Le président Ren Hongbin a décrit l'exposition comme « une oasis de coopération dans un monde incertain », conçue pour créer des liens entre les entreprises mondiales grâce à des solutions intégrées propres au secteur.

L'édition 2025 conservera ses six principaux domaines d'intérêt tout en introduisant de nouveaux modèles pour soutenir la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Le premier Forum économique ANASE-Chine-CCG, qui s'est tenu du 27 au 28 mai à Kuala Lumpur, a favorisé la collaboration régionale. Ren Hongbin a dirigé une délégation de plus de 30 cadres supérieurs des secteurs de l'énergie, de l'intelligence artificielle et de l'infrastructure de la Chine, qui ont tenu des pourparlers avec des représentants de l'ANASE et du CCG, ce qui a donné lieu à de nombreux protocoles d'entente sur la coopération transfrontalière.

De la crème glacée à faible émission de carbone à la technologie pionnière de stockage d'énergie à air comprimé, la CISCE s'est imposée comme un tremplin mondial pour les innovations commerciales. En cette période de protectionnisme commercial croissant, la CISCE se distingue comme un lieu de coopération transparente et fondée sur des règles, et est bien placée pour jouer un rôle important dans la redéfinition de la dynamique de la chaîne d'approvisionnement interrégionale.

