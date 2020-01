Ouvert aux soumissions : Prix d'excellence en journalisme Jackman de la FJC

TORONTO, le 21 janv. 2020 /CNW/ - Les organismes de presse dont les reportages ont déclenché des changements profonds et positifs dans leur communauté sont encouragés à présenter leur candidature dans le cadre du Prix d'excellence en journalisme Jackman de la Fondation pour le journalisme canadien (FJC). Deux lauréats sont sélectionnés chaque année, un pour les grands médias et un pour les petits. Cette année, la date limite pour la présentation des candidatures est le 21 février 2020.

« Les journalistes canadiens font un travail exceptionnel en explorant certaines des questions les plus controversées au Canada, et le Prix d'excellence en journalisme Jackman est d'une importance capitale parce qu'il met en valeur cet extraordinaire travail et lui rend hommage chaque année », déclare Peter Herrndorf, membre du jury, ancien cadre supérieur des médias et chef de la direction du Centre national des Arts.

Le prix rend hommage à une organisation canadienne qui incarne un journalisme exemplaire ayant un impact sur la communauté qu'elle dessert. Depuis 1996, la FJC récompense les organismes de presse qui adhèrent à des idéaux d'excellence journalistique - exactitude, indépendance, responsabilité, courage et originalité.

L'an dernier, les lauréats ont été CBC News, dans la catégorie des grands médias, pour sa baladodiffusion Missing and Murdered : Finding Cleo, qui explorait la disparition d'une jeune fille crie enlevée de son domicile en Saskatchewan dans ce qu'on a appelé le « Sixties Scoop », et le Leader-Post de Regina et le StarPhoenix de Saskatoon, dans la catégorie des petits médias, pour leur reportage conjoint sur le tragique accident d'autobus des Broncos de Humboldt.

La liste des finalistes sera dévoilée en avril. Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé lors de la remise des prix de la FJC , qui célébrera les 30 ans de la FJC, au Ritz-Carlton à Toronto, le 10 juin 2020. Les billets et les tables pour le gala sont en vente jusqu'au 28 février 2020.

Les organismes de presse qui soumettent une candidature pour le Prix d'excellence peuvent utiliser un formulaire en ligne conjoint pour soumettre simultanément leur candidature pour le Prix Michener, qui reconnaît le journalisme d'intérêt public et qui sera remis lors d'une cérémonie distincte à Rideau Hall, à Ottawa, également en juin.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.

