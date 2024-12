TORONTO, le 11 déc. 2024 /CNW/ - La Fondation pour le journalisme canadien (FJC) a le plaisir d'annoncer la bourse de recherche en journalisme de santé autochtone, en partenariat avec l'Association médicale canadienne (AMC)

Cette NOUVELLE bourse d'un an est une initiative sans précédent, élaborée en partenariat avec l'Association médicale canadienne (AMC), visant à favoriser la production de reportages spécialisés sur les problèmes de santé critiques qui touchent les communautés autochtones au Canada. Ouverte aux journalistes autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis) ayant au moins cinq ans d'expérience professionnelle, cette bourse prestigieuse offre une bourse de recherche d'un an de 100 000 $, jusqu'à 20 000 $ pour les dépenses et jusqu'à 30 000 $ de financement supplémentaire pour soutenir un journaliste en début de carrière et / ou des voyages dans des communautés éloignées. Les boursiers collaboreront avec un partenaire médiatique national pour produire des reportages percutants dans un ou plusieurs des médias suivants : une série documentaire radiodiffusée, un podcast, une série d'articles publiés avec un partenaire d'édition ou un distributeur de médias national d'ici la fin de 2026. L'AMC s'est engagée à financer cette initiative pendant trois ans.

« La santé des Autochtones est un enjeu critique qui exige des reportages judicieux, axés sur la recherche de solutions », a déclaré Natalie Turvey, présidente et directrice générale de la Fondation pour le journalisme canadien. « Cette bourse reflète l'engagement de la FJC à favoriser l'excellence dans le journalisme qui amplifie les voix et les points de vue autochtones, mettant ainsi d'importants défis en matière de santé à l'avant-plan. Nous sommes fiers de nous associer à l'AMC pour appuyer ce travail essentiel. »

Cette bourse de recherche inédite comblera une lacune critique en alimentant des reportages approfondis sur un sujet qui ne reçoit pas l'attention qu'il mérite : la santé des Autochtones.

Connie Walker, journaliste, lauréate des prix Pulitzer et Peabody et membre du conseil d'administration de la FJC, présidera le comité de sélection inaugural de la bourse.

La santé des Autochtones englobe un large éventail de sujets, comme l'accès aux soins de santé pour les communautés marginalisées, les préjugés systémiques, les répercussions des déterminants sociaux de la santé pour les peuples autochtones, les disparités en matière de santé mentale, les effets du racisme systémique dans les soins de santé, le génocide, les traumatismes intergénérationnels et l'accès équitable pour tous aux soins tenant compte des traumatismes subis.

Cette bourse aidera également à éclairer le travail visant à améliorer les résultats en matière de santé des Autochtones, à valoriser et à conserver un espace sûr pour les visions du monde, la médecine et les pratiques de guérison autochtones, tout en aidant à assurer un accès équitable pour tous à des soins culturellement sûrs tenant compte des traumatismes subis.

« L'AMC reconnaît le rôle essentiel que joue le journalisme dans l'avancement de la compréhension et la prise de bonnes décisions politiques. Grâce à cette bourse, nous nous engageons à financer le journalisme dirigé par des Autochtones qui met en lumière d'importants enjeux de santé et qui respecte les visions et les pratiques du monde autochtones », a déclaré le Dr Joss Reimer, président de l'AMC.

La date limite pour soumettre une candidature est le 24 janvier 2025.

Le boursier de 2025 sera honoré au Gala des prix de la FJC, le 12 juin au Fairmont Royal York à Toronto.

