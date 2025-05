TORONTO, le 22 mai 2025 /CNW/ - La Fondation pour le journalisme canadien (FJC) est fière d'annoncer que le journaliste anichinabé primé Lenard Monkman sera le premier récipiendaire de la bourse de recherche en journalisme de santé autochtone de la FJC, en partenariat avec l'Association médicale canadienne (AMC).

La Fondation pour le journalisme canadien (FJC) est fière d'annoncer que le journaliste anichinabé primé Lenard Monkman sera le premier récipiendaire de la bourse de recherche en journalisme de santé autochtone de la FJC, en partenariat avec l'Association médicale canadienne (AMC). (Groupe CNW/La Fondation pour le journalisme canadien)

Il s'agit de la première année d'une initiative novatrice de trois ans visant à favoriser la production de reportages spécialisés sur les problèmes de santé critiques qui touchent les communautés autochtones au Canada. Ouverte aux journalistes autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis) ayant au moins cinq ans d'expérience professionnelle, cette bourse de recherche prestigieuse offre une allocation annuelle de 100 000 $, et couvre les dépenses connexes.

« Nous sommes ravis de nommer Lenard Monkman comme premier récipiendaire de la bourse de recherche en journalisme de santé autochtone de la FJC », a déclaré Natalie Turvey, présidente et directrice générale de la FJC. « Lenard a participé pour la première fois au programme de bourses de recherche en journalisme autochtone de la FJC en 2017 en tant que journaliste émergent. C'est extraordinaire d'être témoin de l'évolution de sa carrière dans le journalisme canadien depuis. Ses liens profonds avec les communautés autochtones et son engagement aux reportages percutants font de lui le journaliste idéal pour lancer cette importante bourse. Son projet d'examiner les taux de VIH dans les communautés autochtones aborde un problème de santé publique critique qui exige une plus grande attention et une compréhension accrue. Cette bourse représente notre engagement continu à soutenir l'excellence en journalisme, à élever des perspectives diversifiées et à favoriser des conversations importantes dans l'intérêt public. »

Dans le cadre de sa bourse, M. Monkman collaborera avec CBC Indigenous pour faire de la recherche et produire un article journalistique interactif, ainsi qu'un documentaire vidéo d'accompagnement, d'ici la fin de 2026. Ceux-ci seront consacrés au taux de VIH chez les Autochtones de l'Ouest canadien, dans une perspective de réduction des méfaits et pour explorer les questions relatives au système de soins de santé. Le Manitoba se classe au deuxième rang, derrière la Saskatchewan (qui ont toutes deux une forte population autochtone) pour le nombre de cas de VIH pour 100 000 personnes au Canada.

Il prévoit examiner de multiples points de vue en ce qui concerne les taux de VIH et la réduction des méfaits, y compris, mais sans s'y limiter, ceux des personnes directement touchées, des dirigeants des Premières Nations, des travailleurs de première ligne et ceux œuvrant pour la réduction des méfaits, ainsi que des dirigeants des soins de santé publics, tant au niveau provincial que dans les Premières Nations. Il examinera également les questions de compétence qui touchent les Autochtones à la recherche de soins de santé et des services de réduction des méfaits.

« La crise actuelle du VIH dans les communautés des Premières Nations est un problème de santé critique qui nécessite une enquête plus approfondie, de sorte que les reportages de Lenard ont le potentiel d'être un travail journalistique essentiel d'intérêt public », a déclaré la présidente du comité de sélection, Connie Walker. « Dans l'ensemble, nous nous sommes réjouis de la diversité d'idées et de projets proposés pour la première année de cette bourse. »

La FJC, en partenariat avec l'AMC, reconnaît qu'Oshki Annishinabe Nigaaniwak (Winnipeg), où M. Monkman vit et travaille, se trouve sur le territoire du Traité no 1. Son travail se déroulera dans les territoires traditionnels et les terres ancestrales des Nations Anishinaabeg, Anishininewuk, Dakota Oyate, Denesuline et Nehethowuk, la patrie des Métis de la rivière Rouge et les terres qui étaient et qui sont des terres ancestrales inuites.

M. Monkman est membre de la Première Nation du lac Manitoba et affirme que son éducation à Winnipeg a contribué à façonner son travail. Ancien boursier en journalisme autochtone de FJC-CBC Radio Canada, M. Monkman a occupé plusieurs postes à CBC Indigenous depuis le début de sa carrière en 2015, notamment ceux de journaliste, d'animateur de radio et de producteur de contenu créatif. Il travaille actuellement comme producteur à CBC Kids. Au fil des ans, il a travaillé sur de nombreux projets liés au contenu autochtone, y compris des reportages, des tables rondes, des jeux vidéo et des séquences télévisée et en ligne. En 2019, il a reçu un Prix RTDNA pour l'excellence en innovation pour le projet « Beyond 94 » de la CBC-Radio Canada, un site Web immersif et interactif mesurant les progrès réalisés dans le cadre des 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation.

Pour sa part, le président de l'AMC, le Dr Joss Reimer, déclare : « Notre soutien à cette bourse reflète notre promesse de défendre les pratiques autochtones et d'amplifier les voix et les récits autochtones afin d'influencer le gouvernement et les décideurs politiques à faire progresser la santé et le bien-être des Autochtones. Nous apprécions l'empressement du comité de sélection distingué à prendre cette décision et nous attendons avec impatience les enseignements du travail percutant de Lenard, ainsi que l'occasion de renforcer davantage notre détermination collective à favoriser la réconciliation dans les soins de santé. »

M. Monkman sera honoré lors de la cérémonie de remise des prix de la FJC le 12 juin à l'hôtel Royal York de Toronto. Pour réserver vos places ou vos tables, ou pour connaître les possibilités de parrainage, voir les coordonnées ci-dessous ou consulter la page des prix de la FJC.

Le comité de sélection de la Bourse de recherche en journalisme de santé autochtone de la FJC est composé de :

Présidente - Connie Walker, journaliste lauréate des prix Pulitzer et Peabody;

Karyn Pugliese, alias Pabàmàdiz, journaliste en ligne, APTN News;

Cheryl McKenzie, directrice générale, Nouvelles et affaires publiques, APTN;

Julian Brave NoiseCat, écrivain et cinéaste nominé aux Oscars, champion de danse de pow-wow et étudiant en art et histoire des Salish; et

Andre Picard, journaliste en santé publique et chroniqueur, The Globe and Mail. La FJC est reconnaissante du partenariat de l'Association médicale canadienne.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien a comme mission de promouvoir, de célébrer et de faciliter l'excellence en journalisme. La fondation organise un prestigieux programme annuel de prix et de bourses, dont l'un des temps forts est un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour célébrer les réalisations journalistiques exceptionnelles et la valeur du journalisme professionnel. Grâce à la série de conférences mensuelles « J-Talks », la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis persistants que connaissent les médias à l'ère numérique. La Fondation favorise également les possibilités d'éducation, de formation et de recherche en journalisme.

À propos de l'Association médicale canadienne

L'Association médicale canadienne dirige un mouvement national avec des médecins qui croient en un avenir meilleur de la santé. Son ambition est un système de santé durable et accessible où les patients sont des partenaires, une culture de la médecine qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être, et des communautés solidaires où chacun a la possibilité d'être en bonne santé. Elle favorise le changement par la défense des droits, les dons et le partage des connaissances, guidés par des valeurs de la collaboration et de l'inclusion.

Pour de plus amples renseignements : Natalie Turvey, Présidente et directrice générale de la Fondation pour le journalisme canadien - [email protected]