Outremont lance son Plan d'urgence climatique pour un avenir durable

OUTREMONT, QC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - L'arrondissement d'Outremont dévoile son Plan d'urgence climatique, un engagement fort et concret pour répondre à la crise climatique. Conçu en concertation avec les citoyennes et citoyens, les organismes et les experts, ce Plan propose une série de mesures concrètes pour réduire l'empreinte carbone du territoire et accroître sa résilience face aux défis environnementaux.

« L'urgence climatique exige des actions immédiates et structurantes. Ce plan marque une étape cruciale pour Outremont en nous dotant d'une feuille de route claire et ambitieuse, adaptée aux réalités de notre territoire. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer, et c'est ensemble que nous construirons un avenir plus vert et plus résilient », a déclaré Laurent Desbois, maire de l'arrondissement d'Outremont.

« Nos équipes sont pleinement engagées dans cette transition. Nous travaillerons avec la population pour que ces mesures aient un impact réel et durable. L'implication de toutes et de tous sera essentielle pour atteindre nos objectifs » a ajouté Jean-François Meloche, directeur de l'arrondissement d'Outremont.

Les priorités du Plan

Le Plan d'urgence climatique d'Outremont s'articule autour de trois axes majeurs :

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), par la mobilité durable, l'efficacité énergétique et la diminution des déchets;

renforcer de la résilience du territoire, par le verdissement, la gestion durable des eaux pluviales et l'adaptation des infrastructures aux nouvelles réalités climatiques;

mobiliser la population, en appuyant les initiatives locales et en organisant des activités de sensibilisation pour encourager l'engagement de toutes et tous.

Un projet collectif

L'arrondissement d'Outremont invite les résidentes et résidents, les commerçants et les institutions locales à participer activement aux différentes actions.

Le Plan d'urgence climatique d'Outremont est disponible en ligne sur le site de l'arrondissement : https://mtl.ged.montreal.ca/constellio/?collection=mtlca&portal=REPDOCVDM#!displayDocument/00000122232

