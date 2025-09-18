L'Ordre d'Outremont 2025 décerné à Luc Plamondon et Mouffe

OUTREMONT, QC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Outremont dévoile les premiers lauréats de l'Ordre d'Outremont, legs du 150e anniversaire de fondation. Remis annuellement, l'Ordre d'Outremont sera l'occasion de mettre de l'avant deux personnes d'exception en reconnaissance à leurs réalisations, leur dévouement ou leur contribution à l'avancement de la société. Sa devise, Racines fortes, culture vivante, Radices firmae, cultura viva vient ancrer l'esprit de cet ordre.

Remis le 14 septembre dernier dans le cadre de La Grande fête du 150e qui se tenait sur l'avenue Laurier Ouest, les deux premiers lauréats outremontais sont Claudine Monfette alias Mouffe et Luc Plamondon. Ces personnalités ont marqué la scène artistique au Québec et à l'international.

« Le maire d'Outremont Laurent Desbois mentionne En décernant l'Ordre d'Outremont, nous célébrons aujourd'hui bien plus qu'un honneur. Nous célébrons l'identité d'Outremont, cette force tranquille enracinée dans notre histoire, et cette culture vibrante qui rayonne bien au-delà de nos frontières.

Je tiens à exprimer, au nom de toute la population d'Outremont, notre admiration, notre gratitude, et notre respect à Luc Plamondon et Mouffe, nos deux premiers récipiendaires de l'Ordre d'Outremont. »

Souvent dans l'ombre à projeter la lumière sur des artistes tels que Robert Charlebois, Louise Forestier, Renée Martel, Zachary Richard, Roch Voisine et Leonard Cohen, Mouffe a aussi fait la mise en scène des plus grands spectacles au Québec. Parmi ceux-ci, notons l'Osstidcho, les galas de l'ADISQ, en passant par le festival Juste pour rire, les Fêtes nationales du Québec et le 350e anniversaire de la ville de Montréal.

Elle a été précurseure et un tremplin pour la relève du Festival en chansons de Petite-Vallée, Ma Première Place des Arts et l'École de la chanson de Granby. Elle a embrassé plusieurs chapeaux dans son parcours passant d'actrice, de scénariste, d'animatrice, de chanteuse ou bien de parolière avec brio. Elle est récipiendaire de deux prix Gémeaux en tant que metteure en scène et du Prix Luc Plamondon comme parolière.

Originaire de Saint-Raymond-de-Portneuf, mais Outremontais d'adoption et de cœur, Luc Plamondon a une feuille de route impressionnante à son cursus. Producteur et parolier, il fait ses études classiques au Petit Séminaire de Québec où il apprend le piano. La première chanson qu'il compose Les Chemins d'été (mieux connue du public sous le titre Dans ma Camaro) prend la route du succès instantanément. Il enchaîne par la suite, de multiples collaborations avec entre autres Monique Leyrac, Emmanuëlle, René Claude et Diane Dufresne.

Il écrit de nombreuses chansons pour des artistes québécois et européens. Luc Plamondon avec de nombreuses collaborations, est derrière l'immense succès Starmania l'opéra rock, les comédies musicales Notre-Dame-de-Paris et 2002 Cindy, La légende de Jimmy, Dion chante Plamondon et de grands succès contemporains.

L'Ordre d'Outremont reconnaît donc, en ces deux lauréats, un apport inestimable à notre culture locale, nationale et internationale.

Sur la photo de gauche à droite : Martine St-Clair, Luc Plamondon, Laurent Desbois, maire d'Outremont, Mouffe et Geneviève Borne

