La Grande fête du 150e sur l'avenue Laurier Ouest piétonne

« C'est tout un week-end qui vous attend pour la Grande fête du 150e avec une multitude d'activités familiales et de spectacles musicaux gratuits. Je tiens à remercier nos partenaires, la SDC Laurier Ouest et Grandes Oreilles, qui ont rendu possible cet événement d'une aussi grande envergure. C'est sous son thème Culture vivante qu'Outremont vibrera avec le dévoilement des deux personnalités de l'Ordre d'Outremont 2025, legs du 150e. J'invite toute la population à venir participer en grand nombre à votre fête du 150e. » de mentionner Laurent Desbois le maire d'Outremont.

Lancement de La Grande fête 150e

Le lancement des festivités se fera le vendredi à 17 h sur la grande scène avec en première partie à 18 h Diogo Ramos - Cabaça qui vous plongera dans l'univers musical mêlant les rythmes endiablés de l'électro-samba-funk aux pulsations du Brésil. Le spectacle majeur quant à lui vous offre une chance unique de voir gratuitement l'Outremontaise Martha Wainwright se produire pour vous faire redécouvrir une rétrospective de ses chansons dans le cadre de sa tournée 20e anniversaire.

Le Grand défilé Laurier Ouest

Près d'une vingtaine de boutiques de l'avenue participeront à ce grand défilé qui se déroulera sur la grande scène et proposeront une rentrée automnale fashion et éclatante. Deux tableaux sont proposés sous deux directions artistiques, Laurier en couture débutera à 18 h par Manika Gaudet de Manik Fashion suivi de Défile ton Montréal présenté par le Festival M.A.D. L'auteur-compositeur-interprète de musique électronique indie, Jessie Mac Cormack, suivra à 20 h pour faire bouger la place!

« C'est une vraie première pour nous de présenter un défilé de mode en plein air, fruit d'une collaboration inédite entre la SDC Laurier Ouest, le Festival M.A.D., qui célèbre ses 25 ans, et Manika Gaudet, directrice artistique de notre premier défilé en 2024. Tout cela sous l'emblème de La Grande fête du 150e, une belle célébration du savoir-faire et de la créativité de notre artère, qui se distingue encore et toujours par ses institutions locales. » Gabriel Dallaire, directeur général de la SDC Laurier Ouest.

Une bière Outremont 150!

Dieu du Ciel! est fière de présenter à l'occasion de La Grande fête du 150e anniversaire d'Outremont, une pale ale rafraîchissante aux notes fruitées et spécialement brassée pour l'événement. Servie en fût, elle sera disponible en exclusivité sur le site des festivités ainsi qu'à la Brasserie Dieu du Ciel! située au 21, avenue Laurier Ouest, pour une durée limitée.

9e édition du festival Grandes Oreilles

Les 13 et 14 septembre de 12 h à 17 h sous l'animation d'Alexandre Courteau, Grandes Oreilles proposera une programmation musicale et familiale remarquable qui permettra aux petits et grands de s'imprégner de notes de musique partout sur l'avenue Laurier Ouest piétonne avec entre autres Urban Science Brass Band, Imagicario et Burning BRASs Band. Deux ateliers sont proposés le samedi soit à 13 h de la danse de hip-hop en famille avec l'Académie de danse d'Outremont suivi à 13 h 30 de bricolage de matières recyclées avec Lézard Créatif. Le dimanche, deux ateliers sont offerts par Jeunesses Musicales Canada. Sur place, déambulations musicales, maquillage, vélos musicaux formule course de type Mario Kart, jeux géants, boîte à surprise avec Outremont en famille et bien plus vous attendent.

« L'organisme Grandes Oreilles est heureux de présenter une 9e édition bonifiée grâce au partenariat avec l'arrondissement Outremont et la SDC Laurier Ouest. Présentant pour la première fois sur rue, cette édition spéciale offre un long week-end de trois jours encore plus festifs au public en restant toujours axée sur la musique. Conçue pour plaire à chaque membre de la famille, la 9e édition propose une grande diversité musicale, tel que la pop, le hiphop, l'électro, le jazz et la musique ouest-africaine. Préparez-vous à ouvrir grand les oreilles! Nous avons très hâte de vous voir en grand nombre sur Laurier Ouest pour la Grande fête du 150e! » Gunther Gamper, directeur général et artistique

L'Ordre d'Outremont 2025

Une première édition de l'Ordre d'Outremont, legs du 150e, rendra hommage en dévoilant les deux premiers récipiendaires, qui seront décernés chaque année à des personnes d'exception en reconnaissance à leurs réalisations, dévouement ou contribution à l'avancement de la société. Martine St-Clair viendra interpréter des airs connus des deux premiers récipiendaires soit Monsieur Luc Plamondon et Madame Claudine Monfette, mieux connue sous le nom de Mouffe, le dimanche 14 septembre à 17 h sur la grande scène. À 18 h 30, Waahli viendra clôturer cette grande fête.

La Grande fête du 150e, sous le signe de Racines fortes, culture vivante! Pour obtenir la programmation gratuite complète, rendez-vous sur bit.ly/Outremont-150

Les partenaires financiers de La Grande fête du 150e sont Desjardins - Caisse des Versants du mont Royal, Maxi et le Gouvernement du Canada.

