Invitation aux médias - Animations et spectacles gratuits - La Grande fête du 150e d'Outremont

Arrondissement d'Outremont

10 sept, 2025, 17:13 ET

montreal.ca/outremont 
https://bit.ly/Grande-fête-150e-Outremont

OUTREMONT, QC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - L'arrondissement d'Outremont, la SDC Laurier Ouest et Grandes Oreilles invitent les représentantes et les représentants des médias à trois événements marquant du week-end de La Grande fête du 150e sur l'avenue Laurier Ouest piétonne entre les avenues de l'Épée et Durocher :

Les soirées sous l'animation de Geneviève Borne sur la grande scène :
1. Lancement de La Grande fête du 150e - 12 septembre 2025

  • 17 h 45 : allocutions
  • 18 h : Cabaça - Diogo Ramos
  • 20 h : Martha Wainwright, tournée 20e anniversaire

2. Le Grand défilé Laurier Ouest - 13 septembre 2025

Animé par Geneviève Borne avec la participation de Naadei Lyonnais, Michaëlle Jean, Catherine Pogonat, Marie-Andrée Poulain, Lorraine Gilmore Peters / Miss Univers Canada 2024, Virginie Francoeur, Lollita Dandoy et Angelo Cadet

  • 18 h : Laurier en couture par Manika Gaudet de Manik Fashion
  • 19 h : Défile ton Montréal par le Festival M.A.D.
  • 20 h : Jesse Mac Cormack

3. Ordre d'Outremont 2025 - 14 septembre 2025

  • 17 h : Ordre d'Outremont décerné à Luc Plamondon et Mouffe - Claudine Monfette
    • Martine St-Clair chante Plamondon et Mouffe
  • 18 h 30 : Waahli

Les 13 et 14 septembre 2025 de 12 h à 17 h Festival Grandes Oreilles, spectacles et animations familiales avec Alexandre Courteau.

Confirmation de la présence et des besoins :

Mélanie Hamel, chargée de communication, arrondissement d'Outremont
Courriel : [email protected]  Cellulaire : 514 838-4764

Merci de spécifier si vous avez des besoins particuliers (stationnement de camion entre autres) avant le 11 septembre 2025. Dossier de presse disponible sur demande.

Contacts : Défilé de mode : Gabriel Dallaire, directeur général SDC Laurier Ouest, Courriel : [email protected], Cellulaire : 514 653-7817; Festival Grandes Oreilles : Gunther Gamber, Courriel : [email protected]

