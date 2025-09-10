Invitation aux médias - Animations et spectacles gratuits - La Grande fête du 150e d'Outremont

Déclaration d'accessibilité
Sauter la navigation
Recherche
Rechercher votre contenu...
Communiqués
Affaires
Sciences et technologie
Santé et style de vie
Politique et intérêt public
Société
montreal.ca/outremont
, OUTREMONT, QC le /CNW/ - L'arrondissement d' 9 sept. 2025 Outremont, la SDC Laurier Ouest et Grandes Oreilles invitent les représentantes et les représentants des médias à trois événements marquant du week-end de La Grande fête du 150e sur l'avenue Laurier Ouest piétonne entre les avenues de l'Épée et Durocher :
Les soirées sous l'animation de Geneviève Borne sur la grande scène : 1. Lancement de La Grande fête du 150e - 12 septembre 2025
Martine St-Clair : Geneviève Sauvé (Groupe CNW/Arrondissement d'Outremont)
Laurier Ouest : Binaux Photos (Groupe CNW/Arrondissement d'Outremont)
Martha Wainwright : Gaëlle Leroyer (Groupe CNW/Arrondissement d'Outremont)
Logo de Grandes Oreilles (Groupe CNW/Arrondissement d'Outremont)
Logo de Laurier Ouest (Groupe CNW/Arrondissement d'Outremont)
17 h 45 : allocutions
18 h : Cabaça -
Diogo Ramos 20 h :
Martha Wainwright, tournée 20e anniversaire 2. Le Grand défilé Laurier Ouest - 13 septembre 2025
Animé par Geneviève Borne avec la participation de Naadei Lyonnais, Michaëlle Jean,
Catherine Pogonat, Marie-Andrée Poulain, Lorraine Gilmore Peters / Miss Univers Canada 2024, Virginie Francoeur, Lollita Dandoy et Angelo Cadet
18 h :
Laurier en couture par Manika Gaudet de Manik Fashion 19 h : Défile ton Montréal par le Festival M.A.D.
20 h :
Jesse Mac Cormack 3. Ordre d' Outremont 2025 - 14 septembre 2025
17 h : Ordre d'
Outremont décerné à Luc Plamondon et Mouffe - Claudine Monfette
Martine St-Clair chante Plamondon et Mouffe 18 h 30 : Waahli
Les 13 et 14 septembre 2025 de 12 h à 17 h Festival Grandes Oreilles, spectacles et animations familiales avec Alexandre Courteau. Confirmation de la présence et des besoins :
Mélanie Hamel, chargée de communication, arrondissement d'
Outremont Courriel : Cellulaire : 514 838-4764 [email protected] Merci de spécifier si vous avez des besoins particuliers (stationnement de camion entre autres) avant le 11 septembre 2025. Dossier de presse disponible sur demande. Référence : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-grande-fete-du-150e-sur-l-avenue-laurier-ouest-pietonne-859709426.html
SOURCE Arrondissement d'
Outremont
Contacts : Défilé de mode : Gabriel Dallaire, directeur général SDC Laurier Ouest, Courriel :
[email protected], Cellulaire : 514 653-7817; Festival Grandes Oreilles : Gunther Gamber, Courriel : [email protected]
Partager cet article