Invitation aux médias - Animations et spectacles gratuits - La Grande fête du 150e d'Outremont

17 h 45 : allocutions

18 h : Cabaça - Diogo Ramos

20 h : Martha Wainwright , tournée 20e anniversaire

2. Le Grand défilé Laurier Ouest - 13 septembre 2025

Animé par Geneviève Borne avec la participation de Naadei Lyonnais, Michaëlle Jean, Catherine Pogonat, Marie-Andrée Poulain, Lorraine Gilmore Peters / Miss Univers Canada 2024, Virginie Francoeur, Lollita Dandoy et Angelo Cadet

18 h : Laurier en couture par Manika Gaudet de Manik Fashion

en couture par Manika Gaudet de Manik Fashion 19 h : Défile ton Montréal par le Festival M.A.D.

20 h : Jesse Mac Cormack

3. Ordre d'Outremont 2025 - 14 septembre 2025

17 h : Ordre d' Outremont décerné à Luc Plamondon et Mouffe - Claudine Monfette Martine St-Clair chante Plamondon et Mouffe

décerné à et Mouffe - 18 h 30 : Waahli

Les 13 et 14 septembre 2025 de 12 h à 17 h Festival Grandes Oreilles, spectacles et animations familiales avec Alexandre Courteau.

Confirmation de la présence et des besoins :

Mélanie Hamel, chargée de communication, arrondissement d'Outremont

Courriel : [email protected] Cellulaire : 514 838-4764

Merci de spécifier si vous avez des besoins particuliers (stationnement de camion entre autres) avant le 11 septembre 2025. Dossier de presse disponible sur demande.

Référence : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-grande-fete-du-150e-sur-l-avenue-laurier-ouest-pietonne-859709426.html

SOURCE Arrondissement d'Outremont

Contacts : Défilé de mode : Gabriel Dallaire, directeur général SDC Laurier Ouest, Courriel : [email protected], Cellulaire : 514 653-7817; Festival Grandes Oreilles : Gunther Gamber, Courriel : [email protected]