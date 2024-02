Plus de 100 000 joueurs ont vécu l'expérience d'Outbreak depuis le lancement, ce qui en fait l'expérience de Zero Latency la plus réussie à ce jour

MELBOURNE, Australie, 7 février 2024 /CNW/ -- Zero Latency , chef de file mondial du divertissement immersif et créateur du plus grand réseau de réalité virtuelle (RV) en déplacement libre au monde, a annoncé que sa plus récente expérience épique, Outbreak, a mené la charge en générant un total de 10 M$ US de ventes de billets en moins de trois mois.

Préparez-vous pour Outbreak - l’aventure de zombies de RV en déplacement libre la plus palpitante et la plus avancée que nous ayons jamais faite! Course contre la montre. Combattez les morts-vivants. Sauvez le dernier espoir de l’humanité. Dans le jeu de RV en déplacement libre terrifiant Outbreak, vous et votre équipe de soldats d’élite devez survivre à des hordes de zombies et faire exploser un ennemi impitoyable pour récupérer un remède volé. Allez-vous survivre? Réservez votre séance pour le savoir - https://booking.zerolatencyvr.com/

Plus de 100 000 personnes ont joué à Outbreak depuis ses débuts, ce qui en fait le plus grand lancement de jeu de l'histoire de Zero Latency, et porte le nombre total de jeux à plus de 3,5 millions de personnes, et ce, pour toutes les expériences. L'entreprise primée de RV en déplacement libre a maintenant 32 sites en Amérique du Nord, et d'autres suivront. Il a également été confirmé que plus de 36 millions de zombies ont été tués par des participants courageux, rapprochant ainsi l'humanité d'un avenir sûr et sécuritaire loin de l'apocalypse zombie qui souhaite nous anéantir tous lentement mais sûrement.

« Outbreak est de loin notre expérience la plus palpitante, et l'amour que suscite ce jeu chez les amateurs du monde entier a été formidable, a déclaré Tim Ruse, chef de la direction de Zero Latency. Outbreak offre quelque chose de complètement différent de toute autre aventure en RV, et voir des joueurs crier et survivre avec leurs amis et leur famille est une joie. Le dernier trimestre de 2023 étant notre plus grande période pour la vente de billets, nous sommes plus enthousiastes que jamais à l'idée de voir notre collectivité prendre de l'expansion, avec des expériences plus excitantes à venir bientôt et notre réseau mondial de sites qui continue de s'étendre. »

Outbreak a des joueurs qui combattent des hordes de morts-vivants pour leur survie et engagent une course contre la montre pour sauver l'humanité dans une bataille épique ultime comme jamais auparavant en RV. L'aventure palpitante comprend des moments de jeu palpitants pour jusqu'à huit joueurs dans les plus grands centres de jeu en RV au monde. Outbreak a reçu des critiques élogieuses de la part des joueurs, avec une note moyenne impressionnante de 4,85 sur 5.

La technologie de Zero Latency, la meilleure de sa catégorie, offre aux joueurs plus de liberté de mouvement et d'action que jamais dans des mondes incroyablement immersifs, sans avoir besoin de sacs à dos, de fils supplémentaires ou d'autres distractions.

Outbreak est maintenant offert dans plus de 90 sites de Zero Latency dans le monde, et les joueurs reçoivent une vidéo personnalisée de leur expérience avec Outbreak après le jeu.

Pour trouver un emplacement Zero Latency ou réserver un billet, rendez-vous à https://booking.zerolatencyvr.com/book-now .

À PROPOS DE ZERO LATENCY :

Zero Latency est un chef de file mondial du divertissement immersif, travaillant à la fine pointe de la réalité virtuelle et des expériences en espaces réels. Avec plus de 90 sites répartis dans plus de 27 pays, Zero Latency est le plus grand réseau de RV en déplacement libre au monde. Depuis l'ouverture de la première salle de RV en déplacement libre en 2015, Zero Latency a ravi plus de 3,5 millions de joueurs d'un bout à l'autre du globe.

