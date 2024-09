Création de l'ordre professionnel des ostéopathes : des avancées attendues pendant la session parlementaire qui s'amorce

MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec, Ostéopathie Québec réitère sa volonté de voir la démarche de création d'un ordre professionnel des ostéopathes du Québec se concrétiser. L'association demande au gouvernement de s'engager dans un échéancier clair et détaillé des prochaines étapes pour y arriver.

Rappelons que l'Office des professions du Québec a affirmé être en faveur de la création de l'ordre professionnel il y a maintenant plus de deux ans. Lors des dernières études de crédits budgétaires en avril dernier, la ministre responsable de l'application des lois professionnelles, madame Sonia LeBel, reconnaissait la pertinence de la création de l'ordre. Cependant, malgré des échanges constructifs avec les autorités concernées, nous n'avons pas d'indications claires sur les étapes de réalisation ni sur les orientations du gouvernement.

Au Québec, des milliers de Québécoises et de Québécois bénéficient de traitements en ostéopathie, illustrant le rôle considérable des ostéopathes pour soutenir le réseau de la santé. Il est donc nécessaire de s'assurer de la qualité des actes pratiqués, en encadrant la pratique et la formation des ostéopathes, dans un objectif de protection du public.

Citation

« L'ostéopathie étant un service de première ligne, il est important de reconnaitre la valeur de la profession pour le système de santé, mais surtout de garantir la protection du public. Nous souhaitons que le gouvernement donne un signal clair en ce sens lors de la session parlementaire qui s'amorce. Ostéopathie Québec attend un plan de match précis et coordonné pour la création de l'ordre professionnel et tend la main à la ministre LeBel et à l'Office des professions pour y arriver. »

- Karine Devantéry, présidente d'Ostéopathie Québec

À propos d'Ostéopathie Québec

Ostéopathie Québec est la plus grande association d'ostéopathes au Québec et au Canada, regroupant 1700 membres. Fondée en 2012, l'association a pour mission d'attester de la formation des ostéopathes membres, d'offrir des services professionnels à ses membres et de les rassembler autour d'un cadre professionnel. Au Québec, on compte annuellement 2 millions de traitements en ostéopathie. Ce sont 29 % des Québécois qui ont déjà consulté en ostéopathie.

SOURCE Ostéopathie Québec

Pour tout renseignement: Emma Fortin, TACT, 581 745-2681, [email protected]