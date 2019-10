Osez rêver et GGinteractive : une exposition et une discussion hors de l'ordinaire

OTTAWA, le 4 oct. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, a dévoilé l'exposition Osez rêver, à Rideau Hall, et a également lancé l'initiative GGinteractive avec des écoles de l'ensemble du pays le mercredi 2 octobre 2019.

Osez rêver présente de spectaculaires photos du Canada prises à partir de l'espace ainsi qu'une série exclusive d'objets, d'articles et de souvenirs tirés de la collection personnelle de la gouverneure générale Julie Payette. Apprenez sur sa carrière d'astronaute et voyez comment elle continue à représenter fièrement son pays à titre de gouverneure générale et comment son parcours inspirant incite les gens à oser rêver!

L'exposition fera partie du programme des visites guidées de Rideau Hall jusqu'en 2022. Pour de plus amples renseignements, visitez www.gg.ca/RideauHall.

GGinteractive offre à des élèves canadiens des quatre coins du pays une occasion de s'entretenir avec la gouverneure générale du Canada. À partir de leurs salles de classe, les élèves peuvent échanger en direct avec la gouverneure générale et lui poser des questions sur son rôle, ses séjours dans l'espace et tout autre sujet qui les intéresse.

Lors du lancement de GGinteractive, des élèves de la région ont échangé virtuellement avec des élèves de l'ensemble du Canada et vécu l'expérience de l'exposition et de la discussion avec la gouverneure générale en direct. Ils lui ont demandé ses impressions sur ses fonctions actuelles ainsi que sur sa carrière d'astronaute.

« Cette formidable expérience n'a pas seulement apporté des réponses aux questions de nos élèves. Elle leur a permis de mieux comprendre l'importance du travail assidu et du dévouement en plus de les inciter à rêver grand! Ils sont repartis avec un sentiment de satisfaction et de fierté d'avoir vécu une si rare expérience dont ils ont adoré chaque minute; de l'étape de la planification et de la recherche jusqu'à leur visite virtuelle, a dit Kelly McPhail, enseignante à la Rockland Public School. »

GGinteractive est à la disposition des enseignants et des élèves tout au long de l'année scolaire. Pour de plus amples renseignements, notamment sur les modalités pour la réservation de séances, veuillez consulter : www.gg.ca/GGinteractive.

Une vidéo de l'évènement est disponible sur la page YouTube de la gouverneure générale à www.youtube.com/CanadaGG.

