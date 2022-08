Oser l'audace au MNBAQ cet automne

Evergon, Derouin et d'irrésistibles enchantements!

QUÉBEC, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - Si trois mots pouvaient illustrer les expériences phares de l'automne au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), ce seraient certainement : audace, exaltation et enchantement. La saison des couleurs mettra d'abord en lumière le travail d'un pionnier de la photographie canadienne, un artiste inclassable, Evergon. La rétrospective dense et percutante consacrée à cette figure de proue, tant sur le plan artistique que social, révèlera une carrière foisonnante étalée sur cinq décennies. Présentée du 20 octobre 2022 au 23 avril 2023, l'exposition Evergon. Théâtres de l'intime abordera en photographie des enjeux des plus actuels, soit la diversité culturelle, corporelle et identitaire.

Du 28 septembre au 10 octobre, c'est une expérience inédite qui attend le public, à travers la présentation du film immersif Territoires des Amériques dans un dôme géodésique installé dans le Grand hall du pavillon Pierre Lassonde. À la manière d'un carnet de voyage artistique virtuel, le film revisite l'œuvre du créateur multidisciplinaire québécois René Derouin.

Enfin, pour mettre l'art au cœur de la vie urbaine, une nouvelle mouture de Lumière sur l'art verra le jour en novembre. Le MNBAQ a donné carte blanche à l'artiste Débora Flor - une photographe brésilienne - pour développer un projet de médiation avec le groupe d'artistes de Vincent et moi. À travers ce projet fédérateur, réalisé en collaboration avec la SDC Montcalm-Quartier des arts, le renouvellement des 34 luminaires géants qui surplombent l'avenue Cartier (l'artère commerciale à proximité du Musée) permet aux artistes d'ici de rayonner et aux promeneuses et aux promeneurs de plonger dans un ravissement céleste.

Une exposition soufflante essentielle

Evergon. Théâtres de l'intime

Du 20 octobre 2022 au 23 avril 2023

L'univers d'Evergon intrigue. Pour celles et ceux qui le découvriront, l'artiste est né Albert Jay Lunt, en 1946 à Niagara Falls en Ontario, et il est considéré comme une icône de la culture au Canada. Evergon a mené une fructueuse carrière de près de 50 ans, marquée par une recherche photographique, technologique et esthétique audacieuse. Véritable pionnier, tant sur le plan artistique que social, ce dernier n'a jamais hésité au fil du temps à croiser des enjeux percutants, associés à la diversité culturelle, corporelle et identitaire. Explorant des techniques variées, Evergon a produit une imagerie forte, toujours émouvante, parfois irrévérencieuse, souvent dans le prolongement de la peinture classique. La nature à la fois politique et sensualiste de son travail remue des questionnements sur l'identité sexuelle, alors qu'il revisite avec une rare vitalité les genres du portrait, du paysage ou du nu.

Le MNBAQ est heureux d'offrir cette rétrospective majeure d'Evergon, une exposition, qui couvrira l'ensemble de sa carrière, de 1971 à aujourd'hui, dans une volonté de placer sous une lumière contemporaine, cette production au long cours. C'est plus de 230 œuvres qui seront réunies pour la première fois afin de présenter ce personnage haut en couleur et son travail aux visages pluriels.

La photographie, le matériau de prédilection

À travers le collage, l'art de la photocopie et toute une série d'approches photographiques exploratoires, dont le Polaroid, Evergon approfondit les termes d'une identité masculine et féminine queer, secouant les perceptions trop arrêtées. Il bouscule les fondements de l'image photographique par une esthétique baroque étonnante et balaie les canons de beauté usuels en représentant des corps atypiques auxquels il donne du panache. Il sort ainsi des sentiers battus, tout en exploitant les pouvoirs séducteurs de la photographie, capable d'inventer des mondes de fiction ou des théâtres. Evergon a été et est toujours en parfaite synchronicité avec les enjeux émancipatoires de la photographie : il a aussi remis en question avec force la notion d'auteur en se créant divers alter ego.

Evergon ose un clin d'œil coquin à celles et ceux qui visiteront cette exposition importante : « Certaines images pourraient ne pas vous choquer! »

L'œuvre de René Derouin, une expérience immersive

Territoires des Amériques

Du 28 septembre au 10 octobre 2022

Une aventure cinématographique contemplative comblera tant les amateurs d'art que les cinéphiles du 28 septembre au 10 octobre, avec le film immersif Territoires des Amériques. Projetée dans un dôme géant installé dans le Grand hall du pavillon Pierre Lassonde, cette production inédite permettra d'apprécier l'œuvre de René Derouin autrement. Le film revisite 60 années de pratique de l'artiste multidisciplinaire québécois, décoré de l'Ordre du Canada, de l'Ordre national du Québec et de l'ordre de l'Aigle Aztèque, dont plusieurs œuvres se retrouvent dans la collection du MNBAQ.

À mi-chemin entre le film d'art et le documentaire expérimental, auquel s'ajoute de l'animation graphique et des prises de vues réelles, ce film prend la route des lieux qui ont marqué le parcours de Derouin, du Québec au Mexique, et présente les éléments qui ont nourri ses inspirations, reliefs, cours d'eau et paysages de prédilection. À la manière d'un carnet de voyage artistique virtuel, c'est l'artiste qui raconte son fascinant processus créatif et qui dévoile les liens intimes entre sa démarche et sa quête identitaire au cours de l'expérience immersive. L'œuvre originale de grand format circulaire est en parfaite adéquation avec la riche et prolifique carrière du « métis des Amériques ». Réalisé par Patrick Bossé, agrémenté des éléments musicaux de Frannie Holder et de la conception sonore de Vincent Cardinal, Territoires des Amériques propose un périple unique de 45 minutes au cœur de l'univers fascinant d'un artiste du Québec reconnu internationalement.

Quand l'art fait œuvre utile

Novembre 2022

Hors les murs du MNBAQ, une huitième édition de Lumière sur l'art illuminera l'automne 2022. Pour cette nouvelle mouture, le Musée et son partenaire, la SDC Montcalm-Quartier des arts, ont invité l'artiste Débora Flor - une photographe brésilienne - à développer un projet de médiation avec le groupe d'artistes de Vincent et moi.

Acteur important des domaines de la santé mentale et des arts visuels depuis sa fondation en 2001, le programme Vincent et moi compte sur la portée et les bienfaits de l'art sur le développement, sur le bien-être et sur le rétablissement des personnes qui vivent avec une problématique de santé mentale.

Le nouveau parcours, créé sur mesure pour les abat-jours de l'avenue Cartier - l'artère commerciale à proximité du Musée -, mettra en valeur le fruit d'un travail collectif et participatif dirigé par Débora Flor, accompagnée par une équipe d'artistes professionnels ayant une pratique en photographie, en dessin et aussi en écriture. La proposition artistique qui sera élaborée sera dévoilée en novembre 2022.

Le grand décompte!

Accès aux expositions du pavillon Gérard-Morisset

Jusqu'au 8 janvier 2023

L'automne 2022 sera aussi l'occasion de voir ou de revoir les expositions proposées dans le pavillon Gérard-Morisset avant sa fermeture temporaire, prévue au début de janvier 2023, afin de préparer les lieux en prévision des travaux de construction du futur Espace Riopelle.

Les amateurs d'art du Québec pourront voir ou revoir les multiples trésors de la collection nationale, mis en lumière dans les cinq salles de l'exposition 350 ans de pratiques artistiques au Québec - dont plusieurs œuvres ont été renouvelées ces derniers mois -, ou encore en profiter pour visiter la magnifique exposition Manasie Akpaliapik. Univers inuit. La collection Raymond Brousseau, consacrée à l'un des artistes les plus doués de sa génération. Guérir. L'expérience du sanatorium, la nouvelle mouture de l'Alcôve-école, réalisée par deux étudiantes de l'Université Laval - située au cœur de l'exposition 350 ans de pratiques artistiques au Québec, dans la salle Ressentir -, fait également partie des expositions à apprécier.

Enfin, c'est jusqu'au 16 octobre 2022, que les gens pourront apprécier menm vye tintin. les vies possibles, la première exposition muséale du lauréat de la quatrième édition du Prix en art actuel du MNBAQ, l'artiste Stanley Février, réalisée en collaboration avec RBC Fondation, son fidèle partenaire financier et présentée dans le pavillon Gérard-Morisset.

D'ici la réouverture du pavillon face à l'anneau des plaines en 2025, les initiatives numériques du MNBAQ feront vivre la collection nationale pour faire patienter celles et ceux qui sont passionnés par l'art d'ici.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

