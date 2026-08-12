Osara Health célèbre ses 10 ans en lançant un appel mondial pour que l'accompagnement des personnes atteintes de cancer, au-delà du traitement, devienne la norme

Lancée à l'occasion du 10e anniversaire de l'entreprise, la « Déclaration mondiale de soutien aux personnes atteintes de cancer » d'Osara Health a déjà recueilli les signatures de professionnels de santé du monde entier.

NEW YORK, 12 août 2026 /CNW/ -- Osara Health, une entreprise internationale spécialisée dans la santé numérique et axée sur l'expérience humaine dans le domaine des soins contre le cancer, célèbre ses 10 ans d'existence en faisant signer à 527 professionnels de santé sa « Déclaration mondiale de soutien aux personnes atteintes de cancer ».

Osara Health célèbre ses 10 ans d'engagement en faveur de l'aspect humain du cancer

Publiée en début d'année, cette déclaration préconise que les personnes atteintes d'un cancer ou ayant surmonté la maladie bénéficient d'un accompagnement qui va au-delà du traitement. Parmi les signataires figurent des oncologues et des spécialistes du cancer du monde entier ; l'objectif est d'atteindre 2 000 signatures d'ici la fin de l'année.

Fondée en 2016, Osara Health propose des programmes d'accompagnement des personnes atteintes de cancer par l'intermédiaire de grands assureurs et employeurs aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Cette avancée intervient alors que l'impact du cancer sur la population en âge de travailler ne cesse de s'accentuer. 45 % des diagnostics de cancer sont posés au cours de la vie active, tandis que l'amélioration des taux de survie signifie que davantage de personnes vivent avec un cancer ou survivent à la maladie.

Aujourd'hui, Osara Health assure la couverture de plus de 11 millions de personnes grâce à des partenariats avec des organismes tels que MetLife, Manulife, Guardian, Allstate Benefits, nib, GMHBA et UniMed. Ses programmes s'appuient sur plus de 11 études évaluées par des pairs, dont des résultats récents publiés dans JMIR Cancer en 2026, qui montrent des améliorations significatives en matière de santé physique et mentale.

« En tant qu'oncologue, j'ai vu des patients bénéficier d'un excellent traitement, puis rentrer chez eux et devoir faire face, en grande partie seuls, à la peur, à la fatigue, au travail et à leur vie de famille. Osara Health a été fondée pour aborder l'aspect humain du cancer : comment les gens se sentent, fonctionnent et vivent une fois le diagnostic posé. Voir des collègues du monde entier adhérer à cette conviction est le plus beau cadeau d'anniversaire que nous puissions espérer », a déclaré le Dr Raghav Murali-Ganesh, PDG, cofondateur d'Osara Health et radio-oncologue.

« Nous avons commencé par une application, mais la leçon à tirer de notre première décennie est simple : les gens s'en sortent mieux lorsqu'ils peuvent compter sur quelqu'un à leurs côtés entre deux rendez-vous », a déclaré Tim Atkins, cofondateur et directeur des opérations d'Osara Health. « Cette déclaration est une invitation à faire de ce soutien la norme, quel que soit le lieu où le diagnostic est posé. »

À l'occasion de cet anniversaire, Osara Health a publié le rapport intitulé « 10 Years Supporting the Human Side of Cancer » (« 10 ans au service de l'aspect humain du cancer »), disponible à l'adresse suivante : https://osarahealth.com/2026-declaration.

À propos d'Osara Health

Osara Health est une entreprise internationale spécialisée dans la santé numérique qui transforme l'aspect humain des soins contre le cancer grâce à une approche scientifique fondée sur des données probantes visant à modifier les comportements, à fournir un accompagnement personnalisé et à mettre à disposition des outils numériques. Pour en savoir plus, visitez le site osarahealth.com.

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Paul Oganyan, responsable marketing

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SOURCE Osara Health