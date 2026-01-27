TORONTO, le 27 janv. 2026 /CNW/ -- Osara Health a annoncé aujourd'hui son entrée officielle sur le marché canadien, qui marque un jalon important dans la stratégie de croissance mondiale de l'entreprise. Cette expansion renforce l'engagement d'Osara Health visant à rendre accessible le soutien fondé sur des données probantes en matière de cancer, indépendamment de la région géographique, en mettant à la disposition des organisations une solution éprouvée et évolutive pour soutenir leurs membres.

Ce changement survient alors que l'incidence du cancer continue d'augmenter dans tout le Canada, avec environ 254 800 cas diagnostiqués en 2025, contre 247 100 en 20241. Les soins cliniques prennent certes en charge les aspects médicaux du traitement, mais de nombreux Canadiens estiment toujours manquer de soutien entre les rendez-vous, notamment en ce qui concerne les questions liées au travail, aux aidants, aux conséquences financières de la maladie et au bien-être mental. Osara Health entend contribuer à combler cette lacune en fournissant un soutien pratique et personnalisé tout au long du parcours de la personne, du diagnostic au rétablissement, en passant par le traitement.

Conçu spécifiquement pour les complexités du cancer, le programme d'Osara Health va au-delà d'un accompagnement général. Avec l'appui d'outils numériques fondés sur des données probantes, les participants reçoivent un accompagnement individuel adapté de la part de professionnels disposant d'une profonde expérience en oncologie. Le programme aborde les défis physiques, émotionnels et pratiques, en proposant des ressources dédiées aux aidants naturels qui assument souvent un lourd fardeau pendant le traitement d'un proche.

Osara Health offre aux partenaires canadiens une solution centrée sur le numérique, pensée pour être accessible et pour faciliter la participation grâce à des contenus dynamiques et à des voies d'orientation claires qui favorisent une adoption rapide. Une gouvernance clinique solide et des cadres de mesure robustes permettent aux partenaires de suivre les résultats obtenus en ayant confiance en la qualité et en la continuité de l'assistance apportée.

Osara Health entre sur le marché canadien avec le fort élan que lui donne sa réussite sur les marchés internationaux. L'entreprise mène actuellement des discussions actives avec des partenaires potentiels afin d'élargir l'accès à ses services à travers des canaux fiables tels que les prestations accordées par l'employeur et les fournisseurs d'assurance, afin de faciliter le recours au soutien contre le cancer et son développement, sans compromettre la rigueur clinique.

À propos d'Osara Health

Osara Health est un fournisseur majeur de programmes fondés sur des données probantes, destinés à apporter un soutien aux patients atteints de cancer. En combinant outils numériques et accompagnement humain spécialisé, Osara Health aide les personnes touchées par le cancer à prendre le contrôle de l'évolution de leur état de santé. L'entreprise collabore avec les assureurs et les employeurs pour améliorer l'expérience des soins contre le cancer et proposer des interventions cliniquement validées qui favorisent le bien-être des patients et leur retour au travail.

À la fin de l'année 2025, Osara Health a été désignée par TIME meilleure entreprise de technologie dans le domaine de la santé .

