Les résultats publiés dans le JMIR Cancer montrent des gains mesurables en matière de santé pour les participants d'Osara Health, s'ajoutant à une base de données probantes croissante, y compris un retour sur investissement de 25:1 validé de façon indépendante.

NEW YORK, 15 avril 2026 /CNW/ - Osara Health, société mondiale de santé numérique axée sur l'expérience humaine des soins contre le cancer, a annoncé aujourd'hui une nouvelle étude évaluée par les pairs montrant des améliorations statistiquement significatives de la santé physique et mentale des personnes atteintes d'un cancer.

Le programme Cancer Coach d'Osara Health combine l'accompagnement personnalisé en télésanté à une application mobile visant à soutenir les personnes atteintes du cancer par le traitement et le rétablissement.

L'étude, publiée dans le JMIR Cancer, a évalué la combinaison d'un accompagnement personnalisé en télésanté et d'une intervention par application mobile auprès de 89 participants avec une série de diagnostics de cancer à l'aide du formulaire abrégé PROMIS-10 Global Health.

Les principales conclusions sont les suivantes :

Une amélioration moyenne de 4,43 points de la santé physique et de 4,58 points de la santé mentale (P < 0,001), atteignant les seuils pour un changement clinique important minimal

Améliorations importantes des capacités physiques fonctionnelles quotidiennes, de la fatigue et du bien-être émotionnel

L'état moyen de la santé mentale passe de « bon » à « très bon » après la participation au programme

« Lorsque les personnes atteintes de cancer reçoivent du soutien pour être acteur de leur propre santé, d'un point de vue émotionnel, physique et comportemental, nous constatons des améliorations mesurables dans les résultats qui comptent pour les patients, les employeurs et les systèmes de santé », a déclaré la Dre Joanne Lewis, auteure principale et chercheuse à Osara Health et à l'Université de Notre Dame en Australie.

La publication fait suite au rapport indépendant Rehabilitation Watch 2025 de Swiss Re, qui a confirmé un retour sur investissement de 25:1 pour la réadaptation spécifique au cancer dans le secteur australien de l'assurance vie. Osara Health a fourni 91 % des données analysées dans le cadre du programme de soutien au malades du cancer. Les patients atteints d'un cancer ont obtenu le taux de retour au travail le plus élevé parmi toutes les affections, soit 71 %.

« Le soutien aux personnes atteintes du cancer ne peut pas se résumer à un traitement clinique », a déclaré le Dr Raghav Murali-Ganesh, PDG, cofondateur et radio-oncologue chez Osara Health. « Il est essentiel de tenir compte du côté humain d'un diagnostic pour obtenir de meilleurs résultats. Nous avons maintenant les preuves cliniques et commerciales qu'un soutien structuré aux personnes atteintes d'un cancer donne de véritables résultats. »

À propos de l'étude

Réalisée par des chercheurs d'Osara Health avec des partenaires de l'Université de Notre Dame en Australie, de l'Université de Sydney, du Cedars-Sinai Health System et de l'Université de Bristol. Étude complète

À propos d'Osara Health

Osara Health combine la science du changement de comportement, l'accompagnement humain et des outils numériques pour soutenir les personnes et les organisations touchées par le cancer, en partenariat avec des assureurs et des employeurs aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. osarahealth.com

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Chloe Pickering

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SOURCE Osara Health