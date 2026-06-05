Osara Health étend ses activités aux soins post-traitement, renforçant ainsi le soutien apporté aux personnes atteintes de cancer au-delà du traitement

Le programme élargi « Cancer Coach » propose de nouveaux modules consacrés à la vie après le cancer, s'appuyant sur les derniers résultats qui montrent un retour sur investissement de 25:1 et une amélioration de la santé physique et mentale chez environ 66 % des participants.

NEW YORK, 5 juin 2026 /CNW/ - Osara Health, une société mondiale de santé numérique axée sur le soutien à l'expérience humaine du cancer, a annoncé aujourd'hui l'expansion de Cancer Coach avec les nouveaux modules de survie, conçu pour soutenir les personnes vivant au-delà du traitement actif du cancer.

L'expansion du programme reflète un besoin crucial : même si le traitement prend fin, les difficultés physiques, émotionnelles et pratiques liées au cancer persistent souvent. Selon le livre blanc The Cancer Care Cliff d'Osara Health, près de 54 % des survivants du cancer vivent avec une crainte cliniquement significative de récidive et 1 sur 4 souffre de détresse psychosociale. Le nouveau produit d'accompagnement des personnes en phase de rétablissement proposé par Osara aide les individus à traverser cette période de transition souvent négligée qui suit le diagnostic, en leur offrant un soutien personnalisé pour retrouver confiance en eux, gérer l'incertitude et aller de l'avant dans leur vie quotidienne. Cela peut se traduire par la crainte d'une récidive, une fatigue persistante, une perte de confiance en son corps et des difficultés d'adaptation sur le plan émotionnel.

Ce nouveau programme d'accompagnement des survivants associe un accompagnement individuel par un coach à des outils numériques et à des contenus personnalisés. Cette amélioration s'accompagne également des derniers résultats d'Osara, qui soulignent l'importance d'un accompagnement structuré tout au long du traitement et au-delà :

Un rendement du capital investi de 25:1 validé de façon indépendante

Nouvelle recherche publiée montrant des améliorations de la santé physique et mentale chez environ 66 % des participants

Ensemble, ces résultats mettent en évidence la valeur tant humaine que commerciale d'un accompagnement spécifique au cancer, qui permet d'avoir un impact significatif tout en renforçant l'offre de prestations sur un marché de plus en plus concurrentiel.

« Chaque année en juin, nous célébrons la Journée nationale des survivants du cancer et le Mois des survivants du cancer, une occasion de célébrer le nombre croissant de personnes vivant au-delà d'un diagnostic de cancer tout en reconnaissant que la fin du traitement n'est souvent pas la fin de l'expérience du cancer », a déclaré la Docteur Raghav Murali Ganesh, PDG et cofondatrice d'Osara Health et radio-oncologue. « De nombreux survivants continuent de faire face à des difficultés, car le rétablissement ne commence pas et ne se termine pas en clinique. Les gens ont besoin de soutien non seulement pour passer à travers le traitement, mais pour vivre bien au-delà. Notre programme d'accompagnement des survivants témoigne de notre engagement à leur offrir un soutien fondé sur des données probantes à chaque étape de leur parcours. »

À propos d'Osara Health

Osara Health est un fournisseur majeur de programmes fondés sur des données probantes, destinés à apporter un soutien aux patients atteints de cancer. En combinant outils numériques et accompagnement humain spécialisé, Osara aide les personnes touchées par le cancer à prendre le contrôle de l'évolution de leur état de santé.

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Chloe Pickering

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SOURCE Osara Health