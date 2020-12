La CDPQ, un investisseur institutionnel mondial, et Cathay PE, un investisseur local d'expérience, co-investiront pour une participation de 50 % dans le parc éolien en mer Grand Changhua 1, d'une capacité de 605 MW.

Ørsted conservera une participation de 50 %, et assurera la construction complète et les services d'exploitation et d'entretien à long terme pour le projet, dont l'achèvement est prévu d'ici 2022.

Le partenariat s'appuie sur un modèle de financement innovant pour les projets éoliens en mer en Asie-Pacifique.

Il s'agit du premier investissement direct de la CDPQ à Taïwan par l'entremise de son équipe Infrastructures, qui détient une longue feuille de route dans le secteur des énergies renouvelables.

TAIPEI et MONTRÉAL, le 28 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Ørsted a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord avec un consortium d'investisseurs internationaux de premier plan, soit la Caisse de dépôt et placement du Québec (la CDPQ), un investisseur institutionnel mondial, et Cathay PE, un investisseur local établi, en vue d'un co-investissement dans le développement, la construction et l'exploitation du parc éolien en mer Grand Changhua 1, d'une capacité de 605 MW. La CDPQ et Cathay PE détiendront conjointement 50 % du parc éolien, et Ørsted en conservera 50 %. La majorité du montant de la transaction, d'environ 75 milliards TWD (approximativement 3,4 milliards CAD ou 16 milliards DKK), sera utilisée pour payer les services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (IAC) du Grand Changhua 1.

La transaction est conditionnelle à toutes les approbations habituelles et réglementaires des autorités taïwanaises.

« Depuis les premières étapes du développement des projets du Grand Changhua, nous sommes engagés à partager notre expérience étendue du financement de projets éoliens en mer avec la communauté financière taïwanaise. Nous sommes heureux de franchir ce nouveau jalon important, aux côtés de la CDPQ, notre partenaire expérimenté et de confiance pour qui ce sera une première à Taïwan. Nous nous réjouissons également de travailler avec notre partenaire local, Cathay PE, afin d'assurer une participation locale au parc éolien en mer Grand Changhua 1 », a déclaré Matthias Bausenwein, président d'Ørsted Asie-Pacifique.

« Cette transaction souligne l'évolution de notre modèle de partenariat à Taïwan, en tirant parti de notre longue feuille de route en matière de développement, de construction et d'exploitation de grands parcs éoliens en mer. Avec des projets à long terme à Taïwan, nous demeurons engagés dans le projet Grand Changhua 1 et comptons également réinvestir le capital dans le développement de nouveaux projets éoliens en mer afin d'appuyer Taïwan dans l'atteinte de ses objectifs de transition énergétique », a déclaré Kunal Patel, vice-président et chef des Partenariats et des Solutions structurées d'Ørsted.

« Cet investissement à Taïwan, qui représente un marché attrayant pour la CDPQ, nous permet de diversifier davantage notre présence en Asie. En tant qu'investisseur avec une vaste expérience en énergie renouvelable, nous recherchons ce type de nouveaux projets pour contribuer à la transition vers une économie sobre en carbone. En collaboration avec notre partenaire de longue date, Ørsted, et Cathay PE, un investisseur local chevronné, nous sommes fiers de soutenir le parc éolien en mer du Grand Changhua 1, qui fournira de l'énergie propre à plus de 650 000 familles taïwanaises », a indiqué Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ.

« Nous sommes ravis de faire ce premier pas dans le marché de l'énergie renouvelable à Taïwan, où nous voyons de nombreuses perspectives et occasions de collaborer avec des partenaires internationaux et locaux réputés qui partagent nos intérêts dans le développement d'infrastructures de haute qualité. Nous tenons également à étendre davantage notre empreinte énergétique et renouvelable en Asie-Pacifique, en nous appuyant sur cet investissement et sur d'autres plateformes fructueuses que nous avons développées en Inde et en Australie au cours des dernières années », a souligné Cyril Cabanes, vice-président, Infrastructures, Asie-Pacifique à la CDPQ.

Cet investissement dans le projet Grand Changhua 1 marque une étape importante pour le portefeuille d'infrastructures de la CDPQ, d'une valeur de 28 milliards CAD. En effet, il s'agit d'un premier investissement pour la CDPQ dans un parc éolien en mer en Asie-Pacifique, ce qui reflète sa confiance envers la feuille de route d'Ørsted, et lui permet d'ajouter cet actif à sa longue liste d'investissements en énergie solaire et éolienne à travers les Amériques, l'Europe et l'Inde.



« Nous nous réjouissons de nous associer à la CDPQ pour investir aux côtés d'Ørsted dans le projet du parc éolien en mer Grand Changhua 1. Cette transaction importante représente un événement marquant dans la transition énergétique de Taïwan vers un avenir sobre en carbone et s'inscrit parfaitement dans le mandat d'investissement de Cathay PE, qui consiste à investir dans des projets d'infrastructure énergétique de haute qualité avec des partenaires de classe mondiale », a dit Jeff Chang, président de Cathay PE.

Le partenariat à parts égales est le premier du genre dans le secteur de l'éolien en mer en Asie-Pacifique et favorisera le développement de nouvelles occasions intéressantes sur le marché taïwanais. Ørsted conservera une part de 50 % du parc éolien en mer Grand Changhua 1, qu'elle financera à même ses fonds propres, et fournira les services d'exploitation et d'entretien à long terme du projet. Le site Changhua 1 fait partie du parc éolien en mer Grand Changhua 1 et 2a, de 900 MW, dont Ørsted assure la construction et dont l'achèvement est prévu d'ici 2022.

La CDPQ et Cathay PE feront conjointement l'acquisition d'une part de 50 % du parc éolien en mer Grand Changhua 1 au moyen d'un financement multitranches réunissant 15 banques internationales et locales et deux sociétés d'assurance vie locales : Cathay United Bank, CTBC Bank, E-SUN Bank, Taipei Fubon Bank, Cathay Life Insurance Co., Taiwan Life Insurance Co., BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC, Oversea-Chinese Banking Corporation, Korea Development Bank, Siemens Bank, Société Générale, Standard Chartered, et Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Le montage financier, structuré et piloté par Ørsted, sera partiellement soutenu par des garanties et/ou des prêts de cinq agences internationales de crédit à l'exportation : Eksport Kredit Fonden (EKF) du Danemark, UK Export Finance (UKEF), Atradius des Pays-Bas, Korea Trade Insurance Corporation (KSURE) et Exportation et développement Canada (EDC), qui participe pour la première fois à une entente de parc éolien en mer à Taïwan.

À propos d'Ørsted à Taïwan

Le parc éolien en mer Grand Changhua 1 et 2a sera situé à une distance de 35 à 60 kilomètres au large des côtes du comté de Changhua et aura une capacité d'environ 900 MW. La construction de ce parc éolien sera complétée en 2022.

En juin 2018, Ørsted a obtenu le droit de construire un autre parc éolien en mer de 920 MW à Taïwan via ses sites Grand Changhua 2b et 4. La construction de Changhua 2b et 4 est prévue en 2025, sous réserve de la disponibilité du réseau et de la décision finale d'investissement d'Ørsted en 2023.

et 4. La construction de Changhua 2b et 4 est prévue en 2025, sous réserve de la disponibilité du réseau et de la décision finale d'investissement d'Ørsted en 2023. Ørsted est également le plus grand actionnaire et copropriétaire du premier projet éolien en mer commercial de Taïwan, Formosa 1, dont la capacité est passée de 8 MW initialement à 128 MW en 2019.

Chef de file mondial de l'éolien en mer, Ørsted a installé plus de 1 500 éoliennes en mer, et sa capacité éolienne en mer installée représente le tiers de la capacité installée à l'échelle mondiale. Ørsted a installé une capacité éolienne en mer d'environ 7,6 GW, et un autre 2,3 GW est en construction, incluant les sites Changhua 1 et 2a. En outre, Ørsted a obtenu les droits de construction d'éoliennes en mer d'environ 2,9 GW aux États-Unis, environ 1,1 GW en Allemagne et environ 0,9 GW à Taïwan. L'objectif d'Ørsted est d'installer une capacité éolienne en mer totale de 15 GW dans le monde d'ici 2025.

À propos d'Ørsted

Ørsted entrevoit un monde fonctionnant entièrement aux énergies propres. La société développe, construit et exploite des parcs éoliens en mer et sur terre, des centrales solaires, des installations de stockage d'énergie et des centrales bioénergétiques, et distribue des produits énergétiques à ses clients. Ørsted se classe au premier rang de l'indice 2020 des 100 entreprises les plus durables du monde de Corporate Knights et figure sur la liste Climate Change A de CDP en tant que chef de file mondial de l'action climatique. Basée au Danemark, Ørsted emploie 6 120 personnes. Les actions d'Ørsted sont cotées à la bourse du Nasdaq Copenhague (Orsted). En 2019, le chiffre d'affaires du groupe s'élevait à 67,8 milliards DKK (9,1 milliards d'euros). Pour plus de renseignements, visitez le site https://orsted.com/ ou suivez la société sur Facebook , LinkedIn , Instagram et Twitter .

À propos de la CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 333,0 G$ CA au 30 juin 2020. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com , suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .

À propos de Cathay Private Equity

Cathay Securities Investment Trust (« Cathay SITE ») est la plus grande société de gestion d'actifs nationale à Taïwan. Depuis que la Financial Supervisory Commission (« FSC ») a autorisé les sociétés de fiducie de placement en valeurs mobilières à exploiter des fonds de placements privés en août 2017, Cathay SITE a créé une filiale en propriété exclusive, la Cathay Private Equity Ltd. Co., afin d'agir à titre de Commanditée, d'amorcer ses activités de financement et de nommer l'équipe responsable des investissements en placements privés de Cathay SITE, afin de veiller à la gestion du Fonds. Le fonds Cathay Sustainable Private Equity Fund Limited Partnership (le « Fonds ») a été lancé en décembre 2018. Il s'agit du premier fonds structuré en société en commandite financé à Taïwan, qui investit dans les infrastructures et les sociétés visées par le plan taïwanais de modernisation industrielle « 5+2 ». Le Fonds investit la totalité de son actif dans son marché national et mise sur les secteurs essentiels au développement durable de Taïwan, soit l'économie circulaire (p. ex., la réutilisation des déchets), l'énergie renouvelable (p. ex., l'énergie solaire et éolienne) et les sociétés visées par le plan de modernisation industrielle « 5+2 » (p. ex., l'Internet des objets, les soins de longue durée, la nouvelle agriculture), qui reçoivent de l'aide du gouvernement. Tous les investissements sont écologiquement durables, s'inscrivent dans des tendances à long terme et répondent à des nécessités. Le Fonds a pour objectif de produire des rendements stables sur de longues périodes et convient à des placements de capitaux à long terme de compagnies d'assurance et de planification de retraite.

