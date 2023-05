Le projet vise à faciliter l'accès des résidentes du Chaînon à des services de consultation médicale

KIRKLAND, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion du 90e anniversaire du Chaînon , Organon Canada , filiale montréalaise de la société mondiale spécialisée en santé des femmes Organon (NYSE : OGN), annonce l'octroi d'un montant de 90 000 $ pour financer la mission du Chaînon, et la construction d'une nouvelle clinique médicale.

Au siège social d’Organon Canada, devant la reproduction de la murale de madame Yvonne Maisonneuve, Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation, de l’Énergie, ministre responsable de la Métropole, de la région de Montréal et du Développement économique régional; Sonia Côté, présidente directrice générale, Le Chaînon; Monique Bérubé, associée, Le Chaînon; Sylvie Bourbonnière, directrice générale, Fondation Le Chaînon; Lucie Morissette, associée, Le Chaînon; Michael Casia, président et directeur général d’Organon Canada; Kevin Ali, chef de la direction d’Organon & Co. (Crédit photo: Benoît Desjardins, La Presse Canadienne) (Groupe CNW/Organon Canada Inc.)

La maison d'hébergement pour femmes en difficulté Le Chaînon propose une large gamme de services allant des séjours d'urgence à l'hébergement permanent. La majorité des femmes qui s'y présentent vivent dans la précarité et sont parfois affligées d'une santé fragile. En fait, d'après Le Chaînon, ce sont plus de 60 % des résidentes qui souffrent de problèmes de santé mentale et 58 % qui souffrent de problèmes de santé physique1.

« Les femmes arrivent au Chaînon avec un état de santé fragile et détériorée et n'ont plus la force d'entreprendre des démarches pour avoir accès aux services. Pour nous, il était primordial de s'adapter à leur réalité et d'agir activement sur l'amélioration de leur état de santé globale. Merci infiniment à Organon pour cet investissement financier d'autant plus précieux qu'il entérine le partage d'une vision commune pour répondre aux besoins toujours grandissants des femmes que nous accueillons », affirme Sonia Côté, présidente-directrice générale, Le Chaînon.

Devant l'urgence d'agir, Le Chaînon estime qu'il est crucial d'adapter les services à ses résidentes en ouvrant une clinique médicale dont la mission sera de permettre aux résidentes d'obtenir régulièrement des soins de santé. L'aménagement d'un établissement de soins comporte de nombreux avantages :

Créer une infrastructure pour permettre aux femmes en difficulté de recevoir des soins de santé physique et mentale spécialement adaptés à leurs besoins;

Faire en sorte que les femmes n'aient pas à s'aventurer hors de la maison d'hébergement et à attendre de longues heures pour recevoir des soins;

Favoriser un accès régulier à divers services de manière à améliorer l'état de santé et le mieux-être des femmes;

Prévenir certains troubles de santé physique et mentale au moyen de services d'aide et de consultation;

Forger de nouvelles alliances avec d'autres professionnels de la santé, ce qui permettra à la clinique médicale de renforcer les relations avec les partenaires existants pour continuer à offrir des services spécialisés aux résidentes.

« Les organisations comme le Chaînon et les entreprises comme Organon font un travail remarquable. Elles prennent les moyens nécessaires pour soutenir la santé physique et mentale des femmes. J'invite d'autres entreprises à emboîter le pas en soutenant financièrement des organismes qui font la différence », déclare Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie, ministre responsable de la Métropole, de la région de Montréal et du Développement économique régional.

L'an dernier, Le Chaînon a dû refuser 4 000 demandes d'hébergement en raison du manque d'espace (les femmes ont été redirigées vers d'autres ressources), ce qui en dit long sur ses besoins criants en matière de financement2. Grâce au soutien de la communauté, Le Chaînon peut venir en aide à un millier de femmes chaque année et proposer des services d'assistance immédiate3.

« En tant qu'entreprise axée sur l'amélioration de la santé des femmes partout dans le monde, nous nous engageons à soutenir des organismes qui offrent des soins adaptés à la santé féminine. Nous sommes ravis de contribuer à la mission du Chaînon et au projet de clinique médicale afin de répondre au besoin urgent de soins offerts sur place aux femmes en difficulté, » mentionne le chef de la direction d'Organon & Co., Kevin Ali.

Quatre-vingt-dix ans après sa création, Le Chaînon joue un rôle de premier plan au sein de la société montréalaise et québécoise. Ses trois maisons sont, pour bien des femmes, le seul endroit sûr où elles peuvent se réfugier et trouver l'aide et l'accompagnement dont elles ont besoin.

« Organon partage la conviction qu'en luttant contre les inégalités, nous bâtissons un avenir plus viable pour les femmes, leurs proches et la société, explique Michael Casia, président et directeur général d'Organon Canada. C'est pourquoi nous encourageons le milieu des affaires montréalais à emboîter le pas et à investir dans la santé et le mieux-être des femmes en soutenant celles qui font appel au Chaînon quand elles ont besoin d'aide. »

En plus d'appuyer Le Chaînon par des dons et du bénévolat, Organon Canada a voulu honorer la mémoire de sa fondatrice, Yvonne Maisonneuve. La société spécialisée en santé des femmes a contribué à immortaliser la murale qui a vu le jour en août 2022 à Montréal, en ajoutant une reproduction de la murale dans l'une de ses salles de réunion, rebaptisée « salle Yvonne-Maisonneuve ».

Pour en savoir plus sur la mission et les services du Chaînon, visitez le site lechainon.org .

À propos du Chaînon

Fondé en 1932, Le Chaînon s'est donné pour mission d'accueillir de manière inconditionnelle et sans jugement les femmes en difficulté. L'organisme leur offre un hébergement sécuritaire ainsi qu'une aide et un accompagnement adaptés à leurs besoins. Au Chaînon, elles effectuent, avec l'aide d'intervenantes chevronnées, une démarche qui favorise leur retour à l'autonomie et au pouvoir personnel et social. Les femmes bénéficient d'un soutien professionnel, dans un environnement qui encourage les rapports les plus égalitaires possible. Le Chaînon souhaite également prendre position collectivement et socialement en vue de dénoncer les inégalités, les conditions de vie et les différentes formes de violence vécues par les femmes. Son objectif est de promouvoir la défense des droits des femmes, avec les femmes.

À propos d'Organon

Organon est une société mondiale de soins de santé axée sur l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. L'entreprise dispose d'un portefeuille de plus de 60 médicaments et produits dans une gamme de domaines thérapeutiques variés. Grâce à son portefeuille de produits en santé des femmes, à l'expansion de son activité de biosimilaires et à la stabilité des ventes de ses médicaments d'origine, les produits d'Organon génèrent de solides flux de trésorerie qui viendront soutenir des investissements dans l'innovation et de futures perspectives de croissance. En outre, Organon est à l'affût de possibilités de collaboration avec des sociétés biopharmaceutiques innovantes qui souhaitent commercialiser leurs produits en tirant parti de son envergure et de sa présence sur les marchés internationaux à forte croissance.

Organon jouit d'une présence mondiale, d'une ampleur considérable et d'une grande portée géographique, doublées d'un réseau commercial de calibre mondial. Établie à Jersey City (New Jersey), elle emploie quelque 10 000 personnes.

Pour en savoir plus, visitez le www.organon.com/canada-fr/ et suivez-nous sur LinkedIn .

____________________________ 1 Statistiques fournies par Le Chaînon, 2022-2023 2 Statistiques fournies par Le Chaînon, 2022-2023 3 Statistiques fournies par Le Chaînon, 2022-2023

