Organon Canada et l'Alberta Women's Health Foundation s'unissent pour accroître la sensibilisation et prôner l'accès universel à la contraception au Canada

À l'occasion de la Journée mondiale de la contraception, les organisations s'associent pour faire valoir la nécessité de réduire les obstacles à la contraception et invitent les autres à soutenir l'accès universel.

KIRKLAND, QC et EDMONTON, AB, le 26 sept. 2024 /CNW/ - En cette Journée mondiale de la contraception, Organon Canada, filiale d'Organon (NYSE: OGN) et entreprise mondiale de soins de santé spécialisée dans la santé des femmes, et l'Alberta Women's Health Foundation (AWHF), marque de collecte de fonds panprovinciale qui soutient l'avancement des soins et de la recherche en santé des femmes, collaborent pour soutenir l'accès universel à la contraception au Canada.

Organon et l'AWHF encouragent la population au Canada à défendre leurs intérêts et ceux des femmes de leur entourage en demandant à leurs élu-e-s locaux de soutenir l'accès universel à la contraception et la création d'une stratégie nationale de santé des femmes, et de soutenir la recherche sur la santé des femmes afin d'améliorer les résultats et de combler les lacunes dans les connaissances.

Au Canada, près de 50 % des grossesses ne sont pas planifiéesi, ce qui peut entraîner des répercussions négatives sur la santé mentale, occasionner un manque de préparation à la parentalitéii et occasionner des coûts importants pour les systèmes de santéiii. L'accès universel à la contraception est donc essentiel, notamment pour réduire les coûts des soins de santéiv, diminuer l'écart de rémunération entre les genresv et renforcer les moyens d'action des femmes et des personnes qui peuvent devenir enceintes. vi

« La Journée mondiale de la contraception est un rappel puissant de l'importance d'assurer un accès équitable à la contraception pour les personnes qui en ont besoin. L'Alberta Women's Health Foundation est fière de collaborer avec des organisations telles qu'Organon Canada pour attirer l'attention sur cet enjeu essentiel et pour avancer notre objectif commun, soit d'éliminer les obstacles », déclare Sharlene Rutherford, présidente et directrice générale de l'Alberta Women's Health Foundation. « En sensibilisant le public et en soutenant la recherche essentielle, notre objectif est de faire en sorte que chaque femme puisse faire des choix éclairés concernant sa santé et son avenir. »

L'abordabilité peut constituer un obstacle important à l'accès à la contraception pour de nombreuses personnes au Canada, en particulier les femmes et les personnes susceptibles de devenir enceintesvii. Bien que des progrès aient été réalisés dans des provinces comme la Colombie-Britanniqueviii et le Manitobaix, et malgré le soutien des instances politiques fédérales, il faut intensifier les efforts pour éliminer les obstacles à l'accès à la contraception pour l'ensemble des personnes au Canada.

« Il y a soixante ans, l'accès à la contraception a amorcé un changement en réduisant certaines inégalités entre les genres sur le lieu de travailx, puisque les femmes ont été habilitées à planifier leur carrière, déclare Michael Casia, président et directeur général d'Organon Canada. « Chez Organon Canada, nous prônons un avenir où l'équité entre les genres sur le lieu de travail est la norme de l'industrie et, l'année dernière, nous avons fièrement déclaré notre soutien à l'accès universel à la contraception.xi Aujourd'hui, nous poursuivons sur cette lancée grâce à notre collaboration avec l'AWHF afin d'encourager un mouvement à l'échelle de l'industrie sur cette question. »

« Les contraceptifs sont plus que des outils de planification familiale ou de prévention des grossesses : ce sont des éléments essentiels des soins de santé pour les femmes, déclare Dre Donna Vine, professeure au département de nutrition humaine de l'Université de l'Alberta. Chez les femmes atteintes d'affections telles que le SOPK, ils atténuent les symptômes menstruels et hormonaux qui ont un impact sur la vie quotidienne et leur permettent de prendre en main leur santé et leur bien-être. L'accès universel à la contraception n'est pas seulement une question de choix; il permet de s'assurer que chaque femme, quelle que soit sa situation, puisse accéder aux soins de santé dont elle a besoin. Il est temps d'éliminer les obstacles à l'accès et de reconnaître que les contraceptifs sont essentiels aux soins des femmes. »

À travers le soutien d'Organon Canada, l'Alberta Women's Health Foundation lance un sondage pour recueillir des données clés sur les comportements, les attitudes et les enjeux chez les femmes en matière de contraception, de l'adolescence à la postménopause, afin d'éclairer l'élaboration des politiques.

Si vous vivez en Alberta, défendez vos intérêts et ceux des femmes de votre entourage en vous inscrivant pour en savoir plus et éventuellement participer au prochain sondage de l'AWHF à : https://www.albertawomenshealthfoundation.org/contraception-survey (disponible en anglais seulement).

Pour savoir comment communiquer avec le député ou la députée de votre région, consultez le moteur de recherche ici au moyen de votre code postal.

À propos de l'Alberta Women's Health Foundation



L'Alberta Women's Health Foundation (AWHF) est une marque de collecte de fonds panprovinciale qui soutient l'avancement des soins et de la recherche en santé des femmes. Elle a été lancée en 2020 par la Royal Alexandra Hospital Foundation dans le cadre de sa mission liée à la santé des femmes. Cette marque de bienfaisance œuvrant dans le domaine de la santé vise à répondre au besoin croissant de financement des initiatives en santé des femmes et à combler les lacunes qui existent dans les connaissances, la recherche et les soins en santé des femmes grâce à l'établissement de partenariats significatifs entre les secteurs public, privé et philanthropique.

Pour de plus amples renseignements, consultez le albertawomenshealthfoundation.org. Tenez-vous à jour sur les activités de l'AWHF et sur notre campagne visant à recentrer la recherche (#RefocusTheResearch) en nous suivant sur X (anciennement Twitter) @abwomenshealth et Instagram @abwomenshealthfoundation.

À propos d'Organon

Organon est une entreprise mondiale indépendante de soins de santé ayant pour stratégie d'améliorer la santé des femmes tout au long de leur vie. Le portefeuille d'Organon comprend plus de 60 médicaments et produits dans divers domaines, dont la santé de la femme et les produits biosimilaires, ainsi qu'une vaste gamme de médicaments originaux dans différents champs thérapeutiques. Outre les produits actuels d'Organon, l'entreprise investit dans des solutions innovantes et la recherche afin de multiplier les occasions de croissance futures dans les domaines de la santé de la femme et des produits biosimilaires. De plus, Organon cherche des occasions de collaborer avec des partenaires et des innovateurs du secteur biopharmaceutique qui veulent tirer parti de son envergure et de son agilité sur les marchés internationaux en croissance rapide pour commercialiser leurs produits.

Organon a une empreinte mondiale ainsi qu'une envergure et une portée géographiques importantes, des capacités commerciales de classe mondiale et environ 10 000 employés. Son siège social est situé à Jersey City, dans le New Jersey.

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.organon.ca et suivez-nous sur LinkedIn.

