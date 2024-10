Organon Canada promeut Geneviève Gauthier au poste de directrice exécutive, Affaires corporatives et Engagement communautaire, et nomme Jeffrey Malawski comme directeur exécutif, Santé des femmes et marques établies

Les activités d'Organon Canada sont menées par une équipe diversifiée et très compétente, composée d'autant d'hommes que de femmes, qui possède un éventail d'habiletés et d'expériences pertinentes, et qui a pour mission d'offrir des médicaments et des solutions efficaces permettant d'envisager une vie meilleure et plus saine pour chaque personne, tout en apportant une attention particulière à la santé des femmes.

KIRKLAND, QC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Organon Canada, une filiale d'Organon (NYSE : OGN), une société mondiale de soins de santé axée sur la santé des femmes, a annoncé aujourd'hui avoir apporté des modifications à son équipe de direction canadienne en procédant à une nomination et à une promotion.

Jeffrey Malawski a été nommé directeur exécutif, Santé des femmes et marques établies. Cette nomination est en vigueur depuis le 1er septembre 2024. Auparavant, M. Malawski dirigeait la division des Affaires corporatives et Engagement communautaire chez Organon Canada, un poste maintenant occupé par Geneviève Gauthier dont la promotion est entrée en vigueur le 1er octobre 2024. Avant d'occuper ce poste, Mme Gauthier était directrice associée, Planification des politiques et de l'accès, et a contribué à accentuer la présence de la société aux niveaux fédéral et provincial.

« Geneviève et Jeff ont joué des rôles clés depuis la fondation de notre entreprise en 2021 et ont contribué à la création d'Organon au cours des trois dernières années. Leur longue histoire dans l'industrie, leur savoir-faire et leur engagement envers Organon et la santé des femmes nous aideront à réaliser la croissance de notre entreprise pour l'avenir », a déclaré Michael Casia, président et directeur général d'Organon Canada. « Ces changements de direction reflètent notre engagement à favoriser une culture de la performance tout en veillant à ce que nous continuions à répondre aux besoins en santé non comblés des femmes et de notre communauté. »

Depuis la création d'Organon Canada, M. Malawski a été chargé de façonner et de diriger l'élaboration des stratégies en matière de politiques, de tarification et d'octroi de contrats ainsi que de mettre en œuvre les programmes de soutien aux patient(e)s et de superviser les activités de communication de l'entreprise. Tout au long de son mandat, M. Malawski a joué un rôle central dans la réussite d'Organon Canada, de sa culture et de ses valeurs ainsi que dans le succès de sa talentueuse équipe.

« Je me réjouis à l'idée de poursuivre mon aventure chez Organon Canada et de contribuer au succès continu de l'unité commerciale pour aider à répondre aux besoins de santé non comblés des femmes au Canada », a déclaré Jeffrey Malawski. « Je suis fier de cette équipe talentueuse qui stimule l'innovation et propose des solutions efficaces pour améliorer la santé et le bien-être des femmes. Collectivement, nous nous appuierons sur nos succès et nous nous efforcerons de faire une différence durable pour les filles, les femmes et leurs communautés. »

Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des soins de santé, Geneviève Gauthier possède une vaste expertise dans les domaines des études de marché, des ventes, du marketing, de la santé publique, des politiques et de l'accès. Reconnue pour son état d'esprit stratégique, son approche collaborative et son authenticité, Mme Gauthier jouera un rôle clé dans la supervision des activités de communication et de l'engagement communautaire de la société, en veillant à ce que ses programmes de soutien aux patient(e)s offrent une valeur exceptionnelle aux patient(e)s et aux professionnel(le)s de la santé, et en aidant à élaborer des stratégies quant aux politiques et à l'octroi de contrats qui correspondent aux objectifs organisationnels de la société. Elle a par ailleurs été une importante force motrice dans le cadre de la mission et de la stratégie sociale de la société, notamment grâce à la relation significative qu'elle a bâtie avec Le Chaînon, l'une des plus grandes ressources pour les femmes en difficulté au Québec; ce faisant, elle a véritablement donné vie aux valeurs de l'entreprise.

« Je suis honorée de faire partie de l'équipe de direction d'Organon Canada qui a lancé les activités de notre société au Canada en tant qu'entité autonome. Sensibiliser les personnes et favoriser les collaborations pour répondre aux besoins non comblés des femmes en matière de santé et créer un meilleur système de santé pour chaque personne s'annonce être un parcours extrêmement enrichissant », a déclaré Geneviève Gauthier. « Je me réjouis à l'idée de poursuivre nos efforts en travaillant de pair avec des organismes qui partagent les mêmes valeurs que nous et en nous appuyant sur les progrès réalisés par notre équipe. »

Les activités d'Organon Canada sont menées par une équipe diversifiée et très compétente, composée d'autant d'hommes que de femmes, qui possède un éventail d'habiletés et d'expériences pertinentes, et qui a pour mission d'offrir des médicaments et des solutions efficaces permettant d'envisager une vie meilleure et plus saine pour chaque personne, tout en apportant une attention particulière à la santé des femmes. La société est également fière d'avoir reçu la Certification Parité de La Gouvernance au Féminin.

Jeffrey Malawski est titulaire d'une maîtrise (M. Sc.) et d'un baccalauréat (B. Sc.) en administration de la santé de l'Université du Wisconsin et de l'Université du Minnesota, respectivement. Sa biographie est disponible ici.

Geneviève Gauthier est titulaire d'un MBA en marketing de l'Université Simon Fraser et d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal. Sa biographie est disponible ici.

