KIRKLAND, QC, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Organon (NYSE : OGN), une entreprise mondiale spécialisée dans la santé des femmes, annonce le lancement et la disponibilité du produit Aybintio®, un médicament biosimilaire à Avastin®, qui offre une nouvelle option de traitement aux patients canadiens adultes atteints de certaines formes agressives de cancers, y compris le cancer colorectal métastatique (CCRm); le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé, métastatique ou récidivant; le cancer épithélial de l'ovaire, le cancer des trompes de Fallope, le cancer péritonéal primaire récidivants et sensibles aux sels de platine, et le gliome malin (grade IV de l'OMS) - glioblastome.1

« Organon Canada est déterminé à élargir son portefeuille de biosimilaires pour aider à renforcer notre système de santé et soutenir les patients dans le besoin », a déclaré Michael Casia, président et directeur général d'Organon Canada. « L'impact de la COVID-19 continue d'exercer une pression et une tension sur notre système de santé à travers le Canada. L'adoption de biosimilaires disponibles à un coût réduit, comme Aybintio®, peut contribuer à alléger ces fardeaux. »

De par son expérience en matière de produits biosimilaires, le lancement d'Aybintio® représente la première entrée d'Organon Canada dans le domaine de l'oncologie.

Grâce aux progrès continus et à la disponibilité de médicaments biosimilaires, les patients atteints de formes agressives de cancers bénéficient d'autres options thérapeutiques plus abordables. Parmi ces formes de cancers, on trouve le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer du poumon étant la principale cause de décès liés au cancer tant chez les hommes que les femmes2, et le cancer colorectal, qui devrait être le quatrième cancer le plus diagnostiqué, à l'exclusion du cancer de la peau autre que le mélanome, au Canada en 2022. Le cancer colorectal est la deuxième principale cause de décès lié au cancer chez les hommes et la troisième chez les femmes3. De plus, on estime que 3 000 Canadiennes recevront un diagnostic de cancer de l'ovaire en 2022, et que plus de la moitié (1 950) en mourront4.

« Il y a un besoin indéniable d'avoir accès à d'autres traitements plus abordables pour soutenir les patients à travers le Canada », a déclaré Dr Sandeep Sehdev, oncologue médical, Centre de cancérologie de l'Hôpital d'Ottawa. « Ces médicaments biologiques très réglementés ont le potentiel d'améliorer les soins aux patients en favorisant l'accès des patients aux traitements. »

Aybintio® a été développé et fabriqué par Samsung Bioepis, collaborateur d'Organon, qui a également développé et fabriqué son autre portefeuille de biosimilaires, dont Hadlima®, Brenzys® et Renflexis®.

À propos d'Organon

Organon est une société mondiale de soins de santé axée sur l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. Organon dispose d'un portefeuille de plus de 60 médicaments et produits dans une gamme de domaines thérapeutiques variés. Grâce à son portefeuille de produits en santé des femmes, à l'expansion de son activité de biosimilaires et à la stabilité de ses médicaments originaux, les produits d'Organon génèrent de solides flux de trésorerie qui soutiendront les investissements dans l'innovation et les futures opportunités de croissance en santé des femmes. En outre, Organon recherche des opportunités de collaboration avec des innovateurs biopharmaceutiques qui cherchent à commercialiser leurs produits en tirant parti de son envergure et de sa présence sur les marchés internationaux à croissance rapide.

Organon dispose d'une empreinte mondiale avec une échelle et une portée géographique significatives, des capacités commerciales de classe mondiale et environ 10 000 employés. Le siège social est situé à Jersey City, au New Jersey.

Pour en savoir plus, visitez www.organon.ca et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Déclarations prospectives d'Organon

À l'exception des renseignements historiques contenus dans le présent communiqué, le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » (forward looking statements), au sens des dispositions libératoires de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis, en incluant, mais de façon non restrictive, des déclarations sur les attentes de la direction à l'égard des perspectives et du rendement financier futurs d'Organon. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre des termes tels que « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « planifier », « croire », « chercher », « estimer », ainsi que des verbes au futur ou des mots de signification semblable. Ces déclarations sont fondées sur les convictions et les prévisions actuelles de la direction de la Société et sont exposées à de nombreux risques et incertitudes. Si les postulats comptables se révélaient inexacts, ou si certains risques ou incertitudes venaient à se matérialiser, les résultats réels pourraient s'écarter sensiblement de ceux formulés dans les déclarations prospectives.

Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales du secteur et la concurrence; les facteurs économiques généraux, notamment les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; les effets de la pandémie mondiale de COVID-19 et de l'émergence de variants; les effets de la réglementation du secteur pharmaceutique ou de la législation en matière de soins de santé aux États-Unis et au niveau international; les tendances mondiales en matière de limitation des coûts de soins de santé; les percées technologiques ainsi que les nouveaux produits et les brevets des concurrents; les défis inhérents au développement de tout nouveau produit, notamment l'obtention de l'approbation réglementaire; la capacité de la Société à prédire précisément les conditions futures du marché; les difficultés ou les retards de production; l'instabilité financière des économies internationales et le risque pays; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets de la Société et des autres protections relatives aux produits innovants, ainsi que le risque de faire l'objet d'actions judiciaires, y compris les litiges sur les brevets, ou de mesures réglementaires.

La Société n'est aucunement tenue de publier des mises à jour de ses déclarations prospectives à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de quelque fait que ce soit. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats décrits dans les déclarations prospectives sont énoncés dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, notamment le formulaire 10-K du rapport annuel le plus récent de la Société, accessible sur le site Web de la SEC (www.sec.gov).

