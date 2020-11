Organismes et bénévoles recherchés pour remplir des déclarations de revenus

QUÉBEC, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles est à la recherche de bénévoles et d'organismes communautaires prêts à offrir gratuitement de l'aide aux citoyens dans le besoin, en vue de la période des impôts.

Le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles est administré conjointement par l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec depuis 1988. Il s'adresse aux résidents du Québec qui éprouvent de la difficulté à remplir leurs déclarations de revenus, qui ont une situation fiscale simple et qui ne peuvent pas recourir à des services professionnels.

Chaque année, des milliers de bénévoles aident les personnes admissibles à obtenir les prestations et les crédits d'impôt auxquels elles ont droit. Leur contribution est particulièrement importante en contexte de pandémie. En effet, la situation causée par la COVID-19 pourrait entraîner une hausse du nombre de citoyens admissibles au programme, ce qui rend l'engagement des bénévoles et des organismes communautaires d'autant plus crucial.

Séances virtuelles

Afin de continuer à aider les citoyens, tout en respectant les consignes sanitaires, les organismes participants pourront de nouveau organiser des séances virtuelles de préparation des déclarations de revenus. Leurs services pourront être offerts par vidéoconférence ou par téléphone, ou encore au moyen d'un système d'enveloppes adapté aux mesures sanitaires.

Les séances virtuelles constituent une option particulièrement intéressante pour les personnes qui, en raison de la pandémie ou d'autres obstacles physiques, n'ont pas accès à des services en personne, à proximité de leur domicile.

Subvention et don d'ordinateurs

Les organismes qui en font la demande peuvent obtenir une subvention de 2 $ pour chaque déclaration de revenus provinciale produite par leurs bénévoles. Ils peuvent aussi recevoir un ordinateur dans le cadre d'un programme de dons.

Soulignons qu'une formation en ligne sera offerte à tous les bénévoles. Ils pourront également utiliser gratuitement un logiciel de préparation des déclarations de revenus et auront accès à des lignes téléphoniques dédiées afin de rejoindre des agents de l'ARC et de Revenu Québec pour répondre à leurs questions. De plus, des allègements administratifs leur permettront d'aider les citoyens tout en limitant les rencontres en personne.

Un succès malgré la pandémie

Malgré les perturbations causées par la pandémie, plus 144 000 personnes ont fait appel au Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles au cours de la dernière année. Elles ont ainsi pu recevoir les prestations et les crédits auxquels elles avaient droit. Rappelons que plus de 550 organismes et de 3 155 bénévoles ont participé au programme l'an dernier. En tout, plus de 300 000 déclarations de revenus ont été remplies et transmises à l'ARC et à Revenu Québec.

Pour plus d'information sur le service d'aide en impôt ou pour savoir comment y participer à titre de bénévole ou d'organisme, visitez revenuquebec.ca/benevoles.

