Organismes et bénévoles recherchés pour remplir des déclarations de revenus

QUÉBEC, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Vous avez envie de faire une différence dans votre communauté? Le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles est à la recherche d'organismes communautaires et de bénévoles pour aider les citoyens qui en ont besoin pendant la période des impôts.

Le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles est administré conjointement par l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec depuis 1988. Il s'adresse aux résidents du Québec qui éprouvent de la difficulté à remplir leurs déclarations de revenus, qui ont une situation fiscale simple et qui ne peuvent pas recourir à des services professionnels.

Chaque année, des dizaines de milliers de personnes obtiennent les prestations et les crédits d'impôt auxquels elles ont droit grâce à l'aide des organismes participants et des bénévoles. Cette contribution est plus importante que jamais, car les besoins ont augmenté dans la foulée de la pandémie.

Séances virtuelles ou en présentiel

Les organismes participants pourront organiser des séances de préparation des déclarations de revenus en présentiel ou des séances virtuelles, selon leur préférence et les règles de santé publique en vigueur. De plus, des allègements administratifs leur permettront d'aider la clientèle admissible tout en limitant les rencontres en personne.

Les séances virtuelles, qui se déroulent par visioconférence, par téléphone ou au moyen d'un système d'enveloppes, ont été mises au point en réponse au contexte sanitaire lié à la pandémie de COVID-19. Elles constituent une option intéressante pour les personnes qui n'ont pas accès à des services en personne, à proximité de leur domicile.

Subventions et don d'ordinateurs

Les organismes participants peuvent être admissibles à deux subventions dans le cadre du service d'aide en impôt, l'une offerte par l'ARC et l'autre, par Revenu Québec. Ils peuvent aussi recevoir un ordinateur dans le cadre d'un programme de dons.

Soulignons qu'une formation en ligne sera offerte à tous les bénévoles. Ils pourront également utiliser gratuitement un logiciel de préparation des déclarations de revenus et auront accès à des lignes téléphoniques qui leur seront réservées. Ainsi, au besoin, ils pourront joindre facilement des agents de l'ARC et de Revenu Québec, qui répondront à leurs questions.

Des besoins importants

L'an dernier, plus de 153 000 personnes ont fait appel au Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles et ont ainsi pu recevoir les prestations et les crédits auxquels elles avaient droit. De ce nombre, plus de 138 000 personnes ont eu recours à ce service à la fois pour la production de leur déclaration fédérale et de leur déclaration provinciale, et près de 15 000 pour la production de leur déclaration provinciale uniquement. En tout, 2 800 bénévoles et 510 organismes québécois ont organisé des séances de préparation des déclarations de revenus en personne ou en mode virtuel. Leur participation a permis de produire plus de 318 000 déclarations fédérales et provinciales.

Pour obtenir plus d'information sur le service d'aide en impôt ou pour savoir comment y participer à titre de bénévole ou d'organisme, visitez revenuquebec.ca/benevoles.

SOURCE Revenu Québec

Renseignements: pour les médias : Karl-Philip Marchand-Giguère, Agence du revenu du Canada, [email protected], Téléphone : 438 270-9856; Martin Croteau, Revenu Québec, [email protected], Téléphone : 418 652-5115